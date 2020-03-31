PTT: 1000 TL'lik destek ödemeleri doğum yılına göre yapılacak
PTT, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştıracağını açıkladı.
31.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:44
PTT, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren PTT şubelerinden ve ATM'lerden vatandaşlara ulaştıracağını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com