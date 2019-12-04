PSG'nin Nantes'a Attığı En Güzel Goller

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13

Yıllar boyunca Fransa Ligue 1'de Nantes'la karşılaşan Paris Saint-Germain, rakibine birbirinden güzel goller attı. İşte PSG'nin Djorkaeff, Pauleta ve Ibrahimovic gibi eski yıldızlarının ayağından Nantes'a karşı bulduğu en güzel golleri..