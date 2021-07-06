PSG, Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti
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PSG, Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti

PSG, Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Faslı sağ bek Achraf Hakimi'yi renklerine bağladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Faslı sağ bek Achraf Hakimi'yi renklerine bağladı.

Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid altyapısından yetişen Hakimi, geçen sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Inter ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Paris ekibi, daha önce de Liverpool'da forma giyen Hollandalı Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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