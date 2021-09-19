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PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor

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PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'la karşılaştı. Karşılaşmanın 76. dakikasında oyundan alınan Messi'nin yaşadığı şaşkınlık gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Teknik direktör Pochettino'ya tepki gösteren Arjantinli yıldız, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Paris Saint-Germain'de Messi krizi patlak verdi. Arjantinli yıldız, Lyon maçında oyundan alınınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Teknik direktör Pochettino tarafından oyundan alınan Messi, 76. dakikada yerini Hakimi'ye bıraktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Arjantinli yıldız, kenara geldikten sonra hocasına tepki gösterdi. Yedek kulübesine yönelmeden doğrudan soyunma odasına giden Arjantinli yıldızın o anları sosyal medyada, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı.

PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor

PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor

PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor

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Haber: PSG'de kriz patlak verdi! Dünya, oyundan alınan Messi'nin tepkisini konuşuyor - Haberler Spor
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