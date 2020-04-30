Proje durduruldu, üyelere kredi verilecek
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Proje durduruldu, üyelere kredi verilecek

Yılbaşında yapımına başlanan Kongre Merkezi Projesini durduran Torbalı Ticaret Odası, oda meclisinde alınan karar gereği tüm kaynağını üyelere kredi olarak kullandırma kararı aldı.

Proje durduruldu, üyelere kredi verilecek
30.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:31

Odanın tüm kaynağı krediye aktarıldı

TTO Başkanı Olgun "Üyemize sahip çıkıp can suyu olacağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin KOBİ'lere yönelik 7. kez başlattığı 6 milyar TL'lik 'Nefes Kredisi yeniden balattı. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Meclisi aldığı karar ile tüm finansmanını üyelere dağıtılacak kredi olarak dağıtma kararı aldı. Proje kapsamında yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler yüzde 7.50 faiz oranıyla 50 bin lira kredi kullanılabilecek, 2020'de anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Denizbank Torbalı Şube Müdürü Sezgin Yaylı, Meclis Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte protokolü imzalayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Koronavirüs sebebi ile yeni yılda başladığımız projeyi durdurduk. Kaynağımızın tamamını krediye teminat olarak veriyoruz. Bize bu yetkiyi veren meclis üyelerimize, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kredi başvurusunda bulunacak olan üyelerin odadan ya da e-oda sisteminden faaliyet belgesini almaları gerektiğini belirten Olgun "Nefes Kredisinde tek şart üyenin yıllık cirosunun 3 milyon liranın altında olması, başka şart aranmıyor. Üyelerimiz aldıkları faaliyet belgesi ile Denizbank şubelerine giderek Nefes Kredisine başvurabilirler. Başvuru sürecinde Vergi-SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek, 50 bin lira kredi için 150 TL, 100 bin lira için 300 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak ve bu krediye tüm sektörler başvurabilecek." dedi.

İNSİYATİF ALMA ZAMANI

İzmir'in ekonomi ve ticaret ile ilgili toplantılarının düzenlenebileceği oda hizmet binası 5 ve 6. katlarında 300-350 kişilik Kongre Merkezi'nin inşasını durduklarını açıklayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun "Yılbaşında meclis üyelerimizden aldığımız yetkiyle odamız hizmet binasında bir kongre merkezi yapmaya başlamıştık. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomisi koronavirüsten ciddi bir şekilde etkileniyor Torbalı Ticaret Odası'nda kurulan kriz masasına ilk günden beri düzenli bir şekilde oda üyeleri ile ciddi bir koordinasyon kurduklarını ifade eden Olgun "Herkes özveri ile çalışıyor. Oda olarak bu süreçte her konuda inisiyatif alıyoruz. Erzak dağıtımından 65 yaşındaki insanların erzak ihtiyacının giderilmesine kadar her konuda duyarlı davranıyoruz. Benzinhanelerin izin durumu, fırınların sokakta ekmek dağıtımı, market ile restoranların 65 yaşındaki vatandaşlarımıza paket servis yapmasına kadar her konuda Torbalı Kaymakamlığı ile birlikte görev alıyoruz. Üyelerimizin hafta sonu izinleri, maske temini, ekonomik beklentilerin bakanlıklar ve TOBB'a iletilmesine kadar her konuyu takip ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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