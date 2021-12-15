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Prof. Dr. Mustafa Türkmen'den Uluslararası 5 Adet Kitap...

Prof. Dr. Mustafa Türkmen'den Uluslararası 5 Adet Kitap...
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Türkmen'in editörlüğünü yaptığı 5 adet kitap, merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası yayın evi 'Book Publisher International' tarafından, birisi 2020 diğer dördü ise 2021 yılında olmak üzere İngilizce olarak yayımlandı.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Türkmen'in editörlüğünü yaptığı 5 adet kitap, merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası yayın evi 'Book Publisher International' tarafından, birisi 2020 diğer dördü ise 2021 yılında olmak üzere İngilizce olarak yayımlandı.

Uzun süren çalışmalar sonucunda Çevre ve Yer Bilimleri alanında güncel konuları içeren kitaplar; öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin faydalanacağı kilit alanları kapsıyor.

Üniversitemiz bünyesindeki akademisyenlerimizin uluslararası alanlarda yazılan kitaplarda editör olarak da yer almaları ve bilim camiasında alanlarındaki literatürlere katkıda bulunmaları, ülkemiz ve üniversitemiz adına gurur vericidir. Bu vesileyle öğretim üyemizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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