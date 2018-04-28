Proasist, 2018 Türkiye Vizyon Toplantısı Gerçekleşti

Birçok hizmeti bünyesinde barındıran hizmet firması Proasist, çözüm ortaklarıyla 2018 Türkiye vizyon toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Zincir mağaza, restoran, endüstriyel tesis, alışveriş merkezi, hastane, eğitim kurumları, spor salonları gibi farklı sektörlerden işletmelerin tüm Türkiye'de yaklaşık 12 bin müşteri noktasında hizmet veren Proasist, 2018 Vizyon toplantısını İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdi. Sektörün uzman yönetici ve personelini bünyesine, yetkin çözüm ortaklarını ailesine ve önemli markalarını müşteri portföyüne katarak büyüyen şirket, Türkiye genelinden gelen tüm iş ortaklarını ilk kez büyük bir vizyon toplantısıyla bir araya getirdi. Toplantıda Proasist Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, Satış ve Pazarlama Direktörü Abdullah Kuter, Müşteri İlişkileri Direktörü Fatma Adıgüzel ve Operasyon Direktörü Emel Ada sunumlar yaparak çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Şirket hakkında bilgi veren Öner Çelebi, "Türkiye'nin her noktasına ve her türlü teknik hizmeti,hiçbir hiçbir sektöre bağlı kalmaksızın veren dev bir organizasyon. Şirketimiz, Türkiye'de 300 müşterimizin 12 bin lokasyonunda, 180 çalışanı, 35 mobil ekibi ve 150 çözüm ortağıyla hizmet sağlıyor. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Trakya Bölgesi'nde ve İzmir'de bölge ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz mevcut. Bunun dışında Adana'da, Trabzon'da ve Bodrum Bölgesi'nde de, bölge yöneticilerimiz yani ofis açmakla ve yeni çözüm ortaklarını portföyümüz katmakla meşguller" dedi.

"Cihazların her şeyini artık bizim akıllı yazılımız sayesinde uzaktan görebiliyor olacağız"

Özel teknoloji platformu Proasist Smart Screen (PSS) konusunda açıklama yapan Çelebi, "Günümüzde endüstri 4.0'ı ve nesnelerin internetini konuşuyoruz. Gelecek bütün cihazların akıllı cihazlar olacağı, internete bağlanacağı ve biz o cihazların bütün performanslarını uzaktan izleyebileceğimiz bir döneme evriliyoruz. Cihazların performanslarını, arza zamanlarını, müdahale edilmesi gereken zamanı, bakım zamanlarını ve her şeyini artık bizim akıllı yazılımız sayesinde uzaktan görebiliyor olacağız. Bütün mağazalardaki ve şubelerdeki envanteri, tüm detaylarını izleyebiliyor olacağız. Ekonomik ömürlerinin bittiğini ön görebileceğiz. Bütün bunlar, akıllı yazılımının bize katacağı unsurlar. Şirketimiz dijitalleşme yolunda önemli bir yol almış oluyor" şeklinde konuştu.

Endeavor 2017 girişimci şirketi Proasist

2017 yılında Aldığı Endeavor Girişimcisi Ödülü'nü değerlendiren Çelebi, "Endeavor'un çok önemli bir misyonu var. Biz, 2015 yılında Türkiye'de Endeavor Girişimci Adayı olarak seçildik. Geçen yılda Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 'Uluslararası Seçim Paneli'nde Endeavor Girişimcisi unvanını aldık. Türkiye'de bu unvana sahip 50 civarında girişimci var. Bundan sonraki misyonumuzda yeni girişimcilerin önünü açmak, elinden tutmak ve onların gerçekten Türkiye'nin önemli bir değeri olarak dünya ile buluşturmak" ifadelerini kullandı.

Çelebi sözlerini şöyle tamamladı: "Sevdiğim Afrika atasözü var; 'eğer hızlı girmek istiyorsanız yalnız gideceksiniz, eğer çok yol kat etmek istiyorsanız birlikte gideceksiniz'. Çok takdir ettiğim ve ticaret hayatımda kendime örnek olarak aldığım söz bu. Sektörde teknik adamların çok fazla kıymeti yok. Bizim hedefimiz bu kıymeti yukarılara taşımak. Gerçekten eleman denilen yapıyı teknik personele, taşeron denilen yapıyı çözüm ortağına çevirmek için mücadelemizi yapıyoruz. Bunu başaracağımıza eminim çünkü kıymetli ve değerli bir iş yapıyoruz".

Sunumunda Abdullah Kuter, hedefleri, çalıştığı markalar ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Fatma Adıgüzel ise değişimin önemine değinirken, değişimin yönetilebilmesi konusuna dikkat çekti. Ayrıca müşterilerin isteklerine cevap verme konusunu işledi. Son olarak sunum yapan Emel Ata, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, güvenli ve hızlı hizmetin önemine değindi. - İSTANBUL