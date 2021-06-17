Porto Riko'da elektrik kesintisi halkın mağduriyetini arttırdı
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Porto Riko'da elektrik kesintisi halkın mağduriyetini arttırdı

Porto Riko'da elektrik kesintisi halkın mağduriyetini arttırdı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da yaşanan elektrik kesintileri, ekonomik sıkıntı yaşayan bölge halkının mağduriyetini had safhaya çıkardı.

NEW ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko'da yaşanan elektrik kesintileri, ekonomik sıkıntı yaşayan bölge halkının mağduriyetini had safhaya çıkardı.

Amerikan radyo kanalı NPR'a göre, Karayip adaları içindeki Porto Riko'da yaşanan son elektrik kesintisi 337 bin kişiyi karanlıkta bırakırken, artan kesintiler bölge halkını öfkelendirdi.

1 Haziran'da adanın elektrik iletim ve dağıtım sistemini devralan özel şirket Luma Energy, henüz belirlenemeyen nedenlerle üç ünitenin devre dışı bırakıldığını, elektriksiz kalan müşteri sayısıyla ilgili çelişkili açıklamalarda bulundu.

Kesintiler nedeniyle son günlerde gıda ve insülin de dahil olmak üzere buzdolaplarındaki bozulan ilaçları atmak zorunda kalan binlerce insan arasında öfke yayılırken, mağdurların son kesintiyle şikayetlerini duyurmak için sosyal medyaya yöneldiği kaydedildi.

Ada halkı ayrıca, son günlerde elektriğin kısa aralıklarla kesilip geri gelmesinden dolayı evlerindeki elektronik cihazların bozulmasından şikayetçi oldu.

Yaşlanan altyapı problemleri dışında, 2017'de yaşanan şiddetli Mari kasırgasının bölgeyi yerle bir etmesinden bu yana adanın elektrik şebekesinin sorunları bir türlü giderilemiyor.

1898'de gerçekleşen askeri müdahale ile ABD'ye bağlanan Porto Riko, 1952'de ise özerkliğe kavuşmuştu. Doğuştan ABD pasaportuna sahip olan Porto Rikolular, ABD'ye vizesiz seyahat edebiliyor ancak ABD Başkanlık ve Kongre seçimlerinde oy kullanamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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