Portekiz'de Anayasa Mahkemesi ötenazi yasasını anayasaya aykırı ilan etti
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Portekiz'de Anayasa Mahkemesi ötenazi yasasını anayasaya aykırı ilan etti

15.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:32
Portekiz'de Anayasa Mahkemesi ötenazi yasasını anayasaya aykırı ilan etti

Portekiz'de Anayasa Mahkemesi, 29 Ocak'ta mecliste kabul edilen ötenazi yasasını anayasaya aykırı olduğuna kanaat getirerek meclise geri gönderdi.

Portekiz'de Anayasa Mahkemesi, 29 Ocak'ta mecliste kabul edilen ötenazi yasasını anayasaya aykırı olduğuna kanaat getirerek meclise geri gönderdi.

Muhafazakar görüşlü Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 5'e karşı 7 oyla söz konusu ötenazi yasasını anayasaya aykırı ilan etti.

Portekiz'de sol hükümetin girişimiyle kabul edilen ötenazi yasasında geçen "aşırı acı çekenler için uygulanabilir" ifadesini uygun bulmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri, parlamentodan "açık, kesin, öngörülebilir ve kontrol edilebilir" bir yasa çıkarılmasını talep etti.

Meclise geri gönderilen yasanın, bundan sonraki süreçte ya iptal edilmesi ya da gerekli yasal değişiklikler yapılarak tekrar oylanması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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