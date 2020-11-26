Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı
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Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı

26.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:11
Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı

Porselen markası Porland, kadınların iş gücüne katılım oranlarını yükseltmek amacıyla kadın istihdamını sürekli artırdığını duyurdu.

Porselen markası Porland, kadınların iş gücüne katılım oranlarını yükseltmek amacıyla kadın istihdamını sürekli artırdığını duyurdu. Kendilerini kadın dostu bir şirket olarak konumlandırdıklarını söyleyen Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, "Yönetim kurulumuzun yüzde 33'ü kadın üyelerden oluşuyor. Beyaz yaka kadın çalışanlarımızın oranı yüzde 60'a ulaştı. Bilecik'teki üretim tesisimizde kadın çalışanlarımızın oranı ise yüzde 48" diyerek hedeflerinin bu oranları daha da artırmak olduğunu vurguladı.

Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, kadın istihdamını ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak için daha fazla kariyer ve iş fırsatı sunduklarını açıkladı. Yüzde 60'a varan beyaz yaka kadın çalışan oranıyla sektöre öncülük ettiklerini aktaran Pamukçu, şirketin yönetim kurulunun yüzde 33'ünü, üretiminin ise neredeyse yarısını kadınların oluşturduğunu dile getirdi.

"DÖKÜMHANEDEN YÖNETIME, PORSELENIN HER AŞAMASINDA KADINLAR VAR"

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Merkez ofisleri ve yönetim kadrolarının yanı sıra fabrikalarında dökümhane, sırlama, torna şekillendirme gibi birimlerde de kadın çalışanlarının daha fazla olduğunu söyleyen Pamukçu, "Kendimizi kadın dostu olarak tanımlayan ve bununla gurur duyan bir şirketiz. Kadınların yaratıcı, detaycı yapısı ve verimlilik odaklı olmaları iş süreçlerimizin iyileşmesine katkı sağladığı gibi kadın çalışanlarımızın fazla olması kadınların daha fazla işgücüne katılımıyla birlikte genel istihdama da fayda sunuyor. Çocukları 3-7 yaş aralığında olan kadınlara kısmi zamanlı çalışma olanağı sunan yasanın üzerine 7 yaşından büyük çocuğu olan kadın çalışanlarımıza da kısmi süreli çalışma seçeneği sunarak kadınların işgücüne katılımını artırmayı hedefledik. Hedefimiz, Porland bünyesine dahil edebildiğimiz kadar çok kadın çalışan dahil etmek. Yönetici pozisyonlarında daha fazla kadına olanak sunarak bu konuda sektörümüzdeki liderliğimizi de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"KADINLAR PORSELENE AYRI BIR DEĞER KATIYOR"

Porselenin, doğası gereği yaratım süreci hiç bitmeyen bir sektör olduğunun altını çizen Pamukçu, "Özgün tasarımlarımızın altında kadın çalışanlarımızın imzası var. Kadınların ayrıntılı bakış açıları, detaycılıkları ve planlama güçlerinin getirdiği avantajları işlerine yansıtabileme becerileri, Porland'a büyük bir değer katıyor ve yenilikçi ürünlerimiz için de ilham veriyor" ifadelerini kullandı.


Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı
Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı
Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı
Porselen markası yönetim kurulunda kadın sayısını artırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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