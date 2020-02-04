Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalı yargı yasasını onayladı

04.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:22

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, başta Avrupa kurumları olmak üzere birçok farklı kesimin eleştirdiği yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Blazej Spychalski, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Duda'nın, yasayla ilgili muhalefetin de aralarında bulunduğu ilgili birçok kurum ile görüştüğünü ve ülkede hukuk alanında reform yapılması talebinde bulunanların yanında durduğunu belirtti.

Spychalski, Cumhurbaşkanının yasayı imzalamakla Polonya anayasasını ya da Avrupa hukukunu ihlal etmediğini söyledi.

Ana muhalefet partisi Civic Platformu Cumhurbaşkanı adayı Malgorzata Kidawa-Blonska, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Duda, hukukun üstünlüğünü yaralayan hukuki düzenlemeyi imzaladı. Bu polexit (Polonya'nın Avrupa Birliğinden çıkması) yönünde yeni bir adım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yasanın içeriği

"Siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması" ve "Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi" gibi düzenlemeleri içeren tasarı, 460 sandalyeli Polonya Ulusal Meclisinde (Sejm) geçen yıl 20 Aralık'ta görüşülmüş ve 205 "hayır" ve 10 "çekimser"e karşı 233 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi ve EPP Başkanı tepki göstermişti

Polonya'da Yüksek Mahkeme, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısının, hakimlerin bağımsızlığını tehdit ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması durumunda ülkenin Avrupa Birliğinden çıkması gerekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski, düzenlemeyle ilgili, "PiS'in (iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi) tasarısı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk da PiS'e karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizerek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA