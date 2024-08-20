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Ziyaretten çok bu kare konuşulmuştu! Devlet Bahçeli'nin 17-25 Aralık iddialarına yanıtı sert oldu

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Ali Koç'un MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti esnasında Bahçeli'nin 17.25'i gösteren ve "Hesap sorma saati" olarak nitelendirdiği saatin kadraja girmesi AKP'ye mesaj olarak değerlendirilmişti. İddialara sert tepki gösteren MHP Lideri, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabulü sırasında arka alanda 17.25'i gösteren ve "Hesap sorma saati" olarak nitelendirdiği saatin yer alması sonrasında ortaya atılan iddialara sert çıktı.

Ziyaretten çok bu kare konuşulmuştu! Devlet Bahçeli'den 17-25 iddialarına sert yanıt

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLİ GÜVENCE, MİLLETİN ÖZGÜVENİDİR"

Mhp lideri, "Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir. Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir" dedi.

"17-25 ARALIK, 15 TEMMUZ İHANETİNİN KULUÇKA EVRESİ"

" Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır" diyen MHP lideri Bahçeli, "Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir" dedi.

Ziyaretten çok bu kare konuşulmuştu! Devlet Bahçeli'den 17-25 iddialarına sert yanıt

"BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ" SUÇLAMASI

Cumhur İttifakı'nın mücadelesine leke sürmek isteyenlerin beşinci kol faaliyeti üstlendiğini söyleyen MHP lideri, açıklamasına şöyle devam etti;

"Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir.

Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk Tv) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır.

Cumhur ittifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

Ziyaretten çok bu kare konuşulmuştu! Devlet Bahçeli'den 17-25 iddialarına sert yanıt

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pilini ben çıkarttım, 17-25'e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız" dediği ve "hesap sorma saati" olarak nitelendirdiği saat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyaretinde paylaşılan fotoğrafta görülmüştü. Söz konusu saatin fotoğraf karesinde görülmesi, Bahçeli'den AKP'ye mesaj olarak değerlendirilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (6)

Izzettin Sonmez:

Bunun peşinde gidenlerden sormak lazım bunun kendisine faydası olmadı başkasına ne faydası olacak

24
7
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Vikings:

Küçük enişte

14
6
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Fatih UYANIK:

Ziyaaa...

16
4
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Cafer KILIÇ:

Bunlardan hiç bir fayda gelmez

5
1
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Doğrucu:

Topaççç şöförle aran nasil

2
1
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Salihmir:

Bu arkadaş ne iş yapıyor seyyar satıcı

0
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