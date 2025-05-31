Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Malatya'da İncelemelerde Bulundu

Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu Malatya'da İncelemelerde Bulundu
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunarak, üreticilerin yaşadığı zararları tespit etmek ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere saha çalışması yaptı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi'ndeki kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyon olarak zirai dondan etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

Zirai dondan en fazla hasar gören bölgelerin başında Malatya'nın geldiğini, sivil toplum örgütü temsilcilerini, tarım ile orman il ve ilçe müdürlerini, ziraat odaları başkanlarını, üreticileri dinlediklerini, sahada inceleme yapmak üzere kayısı bahçesinde olduklarını dile getiren Korkmaz, ağaçların tekrar yeşillenmeye başlamasının umutları tazelediğini söyledi.

Korkmaz, "İnşallah devletimizin de Bakanlığımızın da gerekli önlemleri alarak ve hızlı bir şekilde destek ödemelerini gerçekleştirerek üreticilerimizin beklentilerini yerine getireceğini umut ediyoruz." dedi.

Kayısı bahçelerindeki incelemelere Komisyon üyeleri, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika
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