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Zelenskiy: "Ukrayna, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazır"

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna, Türkiye'yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Ukrayna, Türkiye'yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemlidir. Ülkemiz Türkiye'nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır" dedi.

Görüşmede, Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının, ikili ilişkilerin, çeşitli insansız hava araçlarının üretiminde işbirliği fırsatlarının ve Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımını ele alındığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, Türkiye'yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırdır" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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