Zelenskiy: "(Dondurulan Rus varlıkları) Bu para Ukrayna'nın hakkıdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Liderler Zirvesi oturumuna katılımının ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarının " Ukrayna'nın hakkı" olduğunu savunarak, "Rusya'nın mahkemelerde atacağı bazı adımlardan korkulabilir. Ama dürüst olmak gerekirse bu, Rusya'nın sınırınızda olması kadar korkutucu değildir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi oturumuna katılımının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda AB üyesi ülkelerin liderlerinin zirvede Ukrayna'nın finansal ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çözüm arayışına değinen Zelenskiy, söz konusu olanın sadece finansal ihtiyaçların karşılanması değil, Ukrayna'nın savaşma kapasitesi olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna için çok önemli, yüksek riskler var. Bu yüzden bugün konuşma ve Ukrayna tarafından önemli mesajları iletme fırsatım olduğu için memnunum. Bu görüşmemizin bir kısmıydı. Görüşmemizin diğer kısmı ise ABD'li ortaklarımızla diplomatik görüşmeler hakkındaydı" ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Tusk'ın "Ya bugün para, ya da yarın kan" ifadelerine destek

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın AB'nin Ukrayna'ya finansman sağlama kararına ilişkin olarak bu sabah yaptığı, "Ya bugün para, ya da yarın kan" şeklindeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Zelenskiy, "Başbakan Tusk, Ukrayna'nın desteklenmemesi durumunda dayanamayacağına dair çok büyük bir ihtimal olduğunu ve bu takdirde Avrupa'nın kanla bedel ödeyeceğini düşünüyor. Buna katılıyorum. Çünkü şu anda Rusya, Avrupa ile barışa yönelik sinyaller değil, başka sinyaller veriyor. Kimseyi tehdit etmek ya da korkutmak istemem. Herkes kendi adına konuşuyor" diye konuştu.

Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarının önemli bir kısmının tutulduğu ülke olması sebebiyle tazminat kredisi konusundaki tutumu kritik önemde olan Belçika Başbakanı Bart de Wever ile de görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, Belçika'nın karşı karşıya olduğu riskleri anladığını kaydetti. Zelenskiy, "Ama bir savaş halindeyiz ve bence daha büyük risklerle karşı karşıyayız" dedi.

"Bizim için AB üyeliği, bir güvenlik garantisi"

Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Bu bizim adımlarımıza ve liderlerin adımlarına bağlıdır. Tabii bu adımlar siyasi olarak engelleniyor değilse. Eğer mesele yasal düzenlemeler ve reformlara bağlıysa bu mantığı anlıyorum. Fakat siyasi olarak engelleniyorsa bu mantığı anlamıyorum. Ama bunu kimin yaptığını anlıyorum. Bu bilinen bir sır. Bizim için AB üyeliği, güvenlik garantilerinden biridir" ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakerelere ilişkin detay veren Zelenskiy, "Donbas çözülmemiş bir konu. Bu konuda farklı görüşlerimiz var. Rusların işgal ettiği nükleer santral çalışmıyor, tahrip edilmiş durumda. Ama çalışması, enerji üretmesi gerekiyor. Bu bizim santralimiz, bizim hakkımız" dedi. Zelenskiy şöyle devam etti:

"ABD tarafıyla diyaloğumuzda ilerleme var. Birkaç format ve birkaç belge üzerinden ilerledik. İlerleme olduğuna inanıyorum. Bu, müzakere sürecinin bir parçası. ABD, bazı maddelere dair değişiklikleri alıyor ve sonra Rus tarafıyla görüşüyor."

"Biden, 'Hayır, NATO'da olmayacaksınız' dedi"

Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçtiğinin doğru olup olmadığı yönündeki soruya Zelenskiy, "Eski ABD Başkanı Joe Biden ile ilk diyaloğumdan itibaren NATO meselesini gündeme getiriyorum. Çünkü NATO hedefi, Avrupa rotasıyla birlikte anayasamızda yazılı. Ona, 'Ukrayna, NATO'ya girebilir mi' diye samimi bir şekilde sordum. Bunu istiyoruz ve bunun gerçek güvenlik garantileri olduğunu biliyoruz. Başkan Biden buna, 'Hayır, NATO'da olmayacaksınız' diye cevap verdi" dedi.

Ukrayna'nın anayasasını değiştirmesi gerektiğine inanmadığını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın anayasası konusunda ne yapacağına başkaları değil, Ukrayna halkı karar vermelidir. Rus talepleri nedeniyle yapılması kesinlikle söz konusu olamaz. Bu bizim anayasamız ve bizim tercih ettiğimiz rota. Güvenlik garantileri istedik ve bunu hak ettiğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"NATO hakkında pozisyonumuz değişmedi"

ABD'nin Ukrayna'yı NATO'da görmediğini fakat bunun ileride değişebileceğini söyleyen Zelenskiy, "Belki birileri güçlü bir Ukrayna ordusunun NATO'yu güçlendireceğini fark eder. Siyasetçiler değişir. İnsan yaşar ve ölür. Hayat böyle. Biz güvenlik garantileri için mücadele ediyoruz. Bugün de bunları konuşuyoruz" dedi.

Daha önce Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçebileceği şeklinde yorumlanan açıklamalarına ilişkin olarak ise Zelenskiy, "Ben sadece şunu söyledim. Bizimle herhangi biri arasında yapılacak anlaşmada 'NATO'da olmayacağız' diyemem. Bu kararı veren ben değilim. Ortaklara verdiğim sinyal budur. Bizi orada görmeyi isteyip istememeleri, Rusya ile yaptıkları ya da yapmadıkları anlaşmalar, yalnızca NATO üyesi devletlerin bileceği bir şeydir. Bizim pozisyonumuz değişmedi" dedi.

ABD'den Rusya'ya baskı yapmasını beklediğini söyledi

ABD'nin Rusya üzerinde baskı oluşturacak adımlar atmasının çok arzuladığı bir şey olduğunu da ifade eden Zelenskiy, "Bence Putin bu savaşı durdurmak istemiyor. Ama ABD daha fazla baskı yaparsa durdurabilir. Başkan Trump bunu yapabilir. Ben böyle düşünüyorum" dedi.

"Bu para Ukrayna'nın hakkı"

Belçika Başbakanı de Wever'in tazminat kredisi teklifinin hukuka aykırı olduğu yönündeki açıklamalarına yorumu sorulan Zelenskiy, "Bana göre bu kesinlikle adildir" diye konuştu. Zelenskiy, "Bu para Ukrayna'nın hakkıdır. Çünkü Rusya bizi yok ediyor ve bu varlıkları, onların saldırılarına karşı kullanmak kesinlikler adildir. Çoğun uzman ve yorumcu, bunun 'temiz' bir karar olduğunu söylüyor" dedi. Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın mahkemelerde atacağı bazı adımlardan korkulabilir. Ama dürüst olmak gerekirse bu, Rusya'nın sınırınızda olması kadar korkutucu değildir. Bu yüzden Ukrayna Avrupa'yı savunurken, siz de Ukrayna'ya yardım etmelisiniz."

Zelenskiy, AB liderlerini tazminat kredisinin ahlaki olduğuna ikna etmeye çalıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medyada AB Liderler Zirvesi'nde liderlere seslendiği hitabı paylaştı. Buradaki konuşmasında Ukrayna'ya destekleri için Avrupalı liderlere teşekkür eden Zelenskiy, "Avrupa çok şey başardı. Putin, Ukrayna'yı alt edemedi ve Avrupa'yı kaybeden durumuna düşüremedi" dedi.

Rusya'nın Avrupa'yı tehdit etmek ve direncini kırmak için kullandığı her yöntemde başarısız olduğunu öne süren Zelenskiy, "Avrupa, artık Moskova'nın enerji üzerinden manipülasyonuna izin vermiyor. Bu, birkaç yıl öncesinde imkansız görünen tarihi bir başarıdır. Rusya, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği savunma desteğinin ve Avrupa savunma sanayisinin çökeceğini umuyordu ancak bu da gerçekleşmedi" diye konuştu.

Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasının ahlaken meşru olduğunu savunan Zelenskiy, "Rus bombalarıyla yıkılan kasaba ve köylerde yaşayan insanlara, Rus parasının bu evleri yeniden inşa etmek için kullanılmasının neden yanlış olduğunu kimse açıklayamaz" dedi.

Uyuşturucu kaçakçılarının paralarına el konulmasını örnek gösterdi

Zelenskiy şunları kaydetti:

"Kimse, bu savaşta anne babası öldürülmüş bir Ukraynalı çocuğa saldırganın sorumlu olmadığını anlatamaz. Nasıl ki uyuşturucu kaçaklarının paralarına ve teröristlerin silahlarına el konuluyorsa, Rusya'nın varlıkları da saldırganlığa karşı savunma için ve Rusya'nın yıktığını yeniden inşa etmek için kullanılmalıdır. Bu ahlakidir, adildir ve birçok uzman tarafından hukuka uygunluğu da teyit edilmiştir."

Zelenskiy, tazminat kredisi teklifinin akıllıca ve adil olduğunu öne sürerek, "Bu, Ukrayna'nın müzakere konumunu güçlendirir ve saldırganın savaşı uzatma motivasyonunu azaltır. Baskı, barışı getirmelidir. Saldırgan, yaptıklarının bedelini ödemelidir" dedi. - BRÜKSEL