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Yusuf Ziya Yılmaz: "Kültür Faaliyetlerine Karşı Değiliz, Ancak Şeffaf Olunmalı"

Yusuf Ziya Yılmaz:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kayseri'de düzenlenen toplantıda kültür faaliyetlerine karşı olmadıklarını, ancak harcamaların değerlerine uygun ve açıklanabilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, muhalefet belediyelerine eleştirilerde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız. Hiçbir konsere de karşı olmayız. Sadece bizim değerlerimize uygun hareketler ve uygun organizasyonlar olsun ve tüyü bitmemiş yetimin parasının harcandığı yerde açıklanabilir, anlatılabilir olsun." dedi.

Kayseri'de Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "İl Delegeleri Ortak Akıl İstişare Toplantısı"na katılan Yılmaz, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin diğer siyasi hareketlerden yerli ve milli oluşuyla ayrıldığını, yerlilik ve millilik meselesine asla toz kondurmadıklarını söyledi.

AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bütün diğer siyasi hareketler de hizmet hareketidir. Onlar da oturduklarında hiç ayranım ekşi edemezler. Onlar da hep 'hizmet yapıyoruz' derler, 'ülkenin vergilerinden toplanan paylarla aldığımız kaynakları yerelde veya merkezi hükümette bugüne kadar hep hizmete dönüştürdük' derler. Derler de dedikleri gibi olmaz. Ne hizmeti, ne hizmetinden bahsediyorlar?" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte yaptığı hizmetlerden örnekler veren Yılmaz, şunları anlattı:

"Türkiye'de 1401 belediye var. Bu 1401 belediyenin 760'ını biz Cumhur İttifakı ile birlikte yönetiyoruz. Bu belediyelerin her birinin neyle meşgul olduğunu takip ediyorum. Karınca gibiler hepsi, Allah hepsinden razı olsun. Tıpkı Kayseri'deki belediye başkanı kardeşlerim gibi. Hep hizmete kitlenmiş vaziyetteler. Çünkü AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunun bilincindeler. Çünkü onlar bir şeyi yapmak istediklerinde, o ortaya koyacakları şeyin merkezine insanı koyuyorlar. Merkezinde insan olmayan bir işin, hizmetin insandan hayır dua gelmeyeceğine inanırlar. Biz buna inanan bir ekibiz."

Muhalefet belediyelerini eleştiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onların hayır duasıyla, onların Allah'ın rızasıyla bir alakaları olmadığını, yaptıkları işlerden çok iyi anlıyoruz. Biz hiçbir kültür faaliyetine karşı olmayız. Hiçbir konsere de karşı olmayız. Sadece bizim değerlerimize uygun hareketler ve uygun organizasyonlar olsun ve tüyü bitmemiş yetimin parasının harcandığı yerde açıklanabilir, anlatılabilir olsun. 69-70 milyon TL para harcanan bir kültür organizasyonunda sanatçıya soruyorlar, 'siz ne aldınız bu işten', sanatçı diyor ki 'Ben 4,5 milyon TL aldım' diyor. Geri kalan para nereye gitti diye soruyorlar, 'Sahne kurulmasına gitti' diyorlar. Sahneyi kuran firmalara bakıyoruz, o firma malum belediye başkanlarının seçim kampanyalarını yapan iletişim firmaları. Ne güzel değil mi? Al birini vur öbürüne. Yani sahneyi kuran firmaya finanse edinmiş kaynaklar onların seçim kampanyaları esnasındaki masrafları finanse etmiş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını izah ederken anlatılabilecek bundan daha güzel bir örnek olamaz."

Yılmaz, silah ve ilaç lobisinin dünya barışına ayar verme konusunda çaba gösterdiğini, bunların merkezinde siyonizmin olduğunu, Türkiye ne zaman bir kalkınma hamlesine girse çeşitli yapıların terör ve ekonomi tehdidiyle ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Başkanı Fatih Üzüm de konuşma yaptı.

Yılmaz, program sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve İl Başkanı Üzüm'ü de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Politika
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