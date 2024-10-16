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Yusuf Ziya Yılmaz: 31 Mart 2024 Seçimleri Yenilenme Fırsatı Olacak

Yusuf Ziya Yılmaz: 31 Mart 2024 Seçimleri Yenilenme Fırsatı Olacak
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin partileri için bir yenilenme ve hızlanma vesilesi olacağını belirtti. Batman'da yaptığı açıklamalarda, seçim sonuçlarının üzerine değerlendirme toplantıları yapacaklarını ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz 31 Mart 2024 seçimlerinin, önümüzdeki süreçte Ak Parti'nin bir yenilenme, bir hızlanma, bir yeniden koşma ve gayretlerimizi artırma vesilesi olacağını düşünüyoruz ve düşünmekten öteye de onu o tarz bir aksiyona döndürdük" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere geldiği Batman'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, daha sonra partililerle istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Programa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları ve partililer katıldı. Yılmaz, istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında illeri ziyaret ettiğini belirterek, "Biz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra bütün illerimizde bugün Batman'da yaptığımız gibi bir programı gerçekleştirme yönünde bir çaba içerisindeyiz. 31 Mart 2024 seçimlerinin üzerinden 6 aya yakın zaman geçti. Çok şükür, biz seçimin belki de 3-5 gün sonrasıydı, hemen illerimizi ziyarete başladık. Oralarda teşkilatlarımızla değerlendirme çalışmamızı hiç hız kesmeksizin hemen illerimize gittik. İllerimizde insanlarımızla kucaklaşıp, onlarla 31 Mart seçimi üzerinde değerlendirmelerimizi birlikte yaptık, birlikte yapmaktayız. Bugün de Batmanımızda bunu yapacağız" dedi.

'GECE GÜNDÜZ KOŞUYORUZ'

Yılmaz, seçim sonuçlarından umdukları sonucu alamadıklarını belirterek, "Biz 31 Mart 2024 seçimlerinin, önümüzdeki süreçte AK Parti'nin bir yenilenme, bir hızlanma, bir yeniden koşma ve gayretlerimizi artırma vesilesi olacağını düşünüyoruz ve düşünmekten öteye de onu o tarz bir aksiyona döndürdük. Çok şükür gece gündüz koşuyoruz. 31 Mart 2024 seçimleri bizim aslında daha iyi bir sonuç almayı umduğumuz ama umduğumuz sonucu alamadığımız bir seçim sonucu oldu. Her ilde de bahsettiğim gibi biz bunu mutlaka önemsiyoruz ama seçim sonucunu okuyup, sandıktan çıkan gerçeği, sandık yoluyla insanımızın bize anlatmak istediği bir şeyin olduğunu ve bunu iyi okumak gerektiğini, ancak siyasi tecrübesi olan ve siyasal, sosyolojik öngörüsü güçlü olan siyasi parti yönetimleri ve mensupları sandığı okur, sandığı değerlendirir. AK Parti siyasi hareketi bunu en iyi okuyan, en iyi değerlendiren bir misyona sahip olduğumuz için bunu okuduk, değerlendirdik. Bu da bizim hakikaten şehirlerimizde yaptığımız çalışmaları, yapmakta olduğumuz çalışmalarla ilgili hızımıza hız kattı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Politika Ekonomi Batman

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