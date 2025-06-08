Yusuf Diril: Şovenist çıkışlarla siyaset yapılmaz, üretim ve adalet şart

Haberler.com ekranlarında konuşan Adalet ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Yusuf Diril, ekonomi, adalet ve toplumsal kalkınma ekseninde açıklamalarda bulundu. Diril, popülist söylemlerden uzak, yapısal reformlara odaklanan bir siyasi vizyon sundu.

"YAP-İŞLET-DEVRET TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR FACİADIR"

Diril, Türkiye'nin altyapı projelerinde uyguladığı yap-işlet-devret modelini sert şekilde eleştirdi. "Yap-işlet-devret modeli Türkiye'de büyük bir faciadır" diyen Diril, bu yöntemin halkın sırtına ağır maliyetler yüklediğini ve kamu kaynaklarının adaletsiz biçimde aktarıldığını vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 35 BİN TL OLMALI"

Ekonomik krizle mücadele için daha radikal adımlar gerektiğini belirten Yusuf Diril, geçim sıkıntısının giderek derinleştiğine dikkat çekti. "Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı" diyerek iddialı bir öneri ortaya koyan Diril, enflasyonla gerçek anlamda mücadele edilmeden alım gücünün korunamayacağını savundu.

"ŞOVENİST SÖYLEMLERLE DEĞİL, ÜRETİMLE SİYASET YAPACAĞIZ"

Diril, siyasette kullanılan dilin toplumsal barışı tehdit ettiğini belirterek, "Şovenist konuşmalarla, dikkat çekerek siyaset yapılmayacağını biliyoruz" dedi. Eğitim, üretim ve adalet odaklı bir siyasi duruş sergilediklerini ifade eden Diril, yıl sonuna kadar seçime girebilecek bir organizasyon yapısını tamamlamayı hedeflediklerini duyurdu.