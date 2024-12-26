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Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

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Asal Araştırma'nın katılımcılara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" ve "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yönelttiği yılın son anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Katılımcıların yüzde 58.1'i en büyük sorunun "Ekonomi/Hayat pahalılığı" olduğunu söylerken yüzde 34.5'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini söyledi.

Asal Araştırma'nın yılın son ayında gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma şirketi, 9-12 Aralık tarihleri arasında 26 ilde bin 860 katılımcıya, Türkiye'nin ekonomi, eğitim, hukuk ve sağlık sistemiyle ilgili sorunlarını hangi partinin çözebileceğini sordu. Halkın umutsuzluğu anket sonuçlarına yansıdı.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: EKONOMİ"

Şirket ilk olarak katılımcılara, "Türkiye'nin en önemli sorunu hangisi?" sorusunu yöneltti. Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorununa yüzde 58.1 oranla "Ekonomi/Hayat pahalılığı" dedi. Ekonomiyi yüzde 6 ile adaletsizlik, yüzde 4.4 ile işsizlik ve yüzde 4.1 ile emekli maaşları/asgari ücret takip etti.

Katılımcılara göre Türkiye'nin en önemli sorunları şöyle:

  1. Ekonomi/Hayat pahalılığı : Yüzde 58.1
  2. Adaletsizlik : Yüzde 6.0
  3. İşsizlik : Yüzde 4.4
  4. Emekli maaşları/Asgari ücret : Yüzde 4.1
  5. Terör : Yüzde 3.0
  6. Mülteciler : Yüzde 2.9
  7. Eğitim : Yüzde 2.5
  8. Güvenlik/Asayiş : Yüzde 2.1
  9. Kürt sorunu : Yüzde 1.8
  10. Ahlaki değer kaybı : Yüzde 1.5
  11. Kentsel dönüşüm/Deprem : Yüzde 1.3
  12. Demokrasi : Yüzde 1.2
  13. Vergiler : Yüzde 1.2
  14. Sağlık : Yüzde 0.7
  15. Diğer : Yüzde 2.0
  16. Hepsi : Yüzde 4.5
  17. Fikrim yok/Cevap yok : Yüzde 2.7

Yılın son 'parti' anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu

"SORUNLARI HİÇBİR PARTİ ÇÖZEMEZ"

Katılımcıların yüzde 34.5'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini belirtti. Anket katılımcılarının yüzde 23'ü "AK Parti çözer" derken yüzde 17.2'si CHP'nin çözebileceğini belirtti.

Partilerin oranları şu şekilde:

  1. Hiçbiri : Yüzde 34,5
  2. AK Parti : Yüzde 23
  3. CHP : Yüzde 17.2
  4. Fikrim Yok/Cevap Yok : Yüzde 11.8
  5. Diğer : Yüzde 3.3
  6. MHP : Yüzde 3.1
  7. DEM Parti : Yüzde 2.6
  8. İYİ Part i: Yüzde 1.8
  9. Zafer Partisi : Yüzde 1.5
  10. Yeniden Refah Partisi : Yüzde 1.2

Yılın son 'parti' anketinde çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne CHP birinci oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Chp pişmanlıktır

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Ülkeyi yöneten , yetkili kişi akp. Tüm şikayetlerin , yozlaşmanın, adam kayırmanın müsebbibi akp. Sorsan suclu ya chp ya başka parti. Naneyi ye ye sucu başkasında bul. Maşa Dilan p. bile dışarda. Patronunu soran yok. Ülkede ne adalet kaldı, ne fakirin cebinde para. Yediler memleketi din , kitap allah diye diye.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Siyasi parti sadece bir siyasi partidir. biri gider öbürü gelir. Eğer o siyasi partiye devlet miş gibi futbol takımı tutar gibi babadan oğula tutarsanız bir süre sonra zarar vermeye başlar...

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Güler misin ağlar mısın .Hala algı da olsa akıl başa gelmemiş görünüyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kendilerinin ve ailelerinin hırtlaklarını düşünüp yalnızca kendilerine bol kepçe zam kıyak emeklilik bir sürü ayrıcalık yapanlardan halkı açlık içinde yaşamaya mahküm edenlerden vatana millete ne hayır gelir insanda biraz adalet biraz merhamet duygusu biraz utanma olsa halka reva gördükleri para karşısında aldıkları astronomik ücretler ve bilmediğiniz ama bilseniz sizi isyan ettirecek bir sürü ayrıcalıkları kendilerine sağlamazlardı

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