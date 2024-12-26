Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Asal Araştırma'nın yılın son ayında gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma şirketi, 9-12 Aralık tarihleri arasında 26 ilde bin 860 katılımcıya, Türkiye'nin ekonomi, eğitim, hukuk ve sağlık sistemiyle ilgili sorunlarını hangi partinin çözebileceğini sordu. Halkın umutsuzluğu anket sonuçlarına yansıdı.

"TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU: EKONOMİ"

Şirket ilk olarak katılımcılara, "Türkiye'nin en önemli sorunu hangisi?" sorusunu yöneltti. Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorununa yüzde 58.1 oranla "Ekonomi/Hayat pahalılığı" dedi. Ekonomiyi yüzde 6 ile adaletsizlik, yüzde 4.4 ile işsizlik ve yüzde 4.1 ile emekli maaşları/asgari ücret takip etti.

Katılımcılara göre Türkiye'nin en önemli sorunları şöyle:

Ekonomi/Hayat pahalılığı : Yüzde 58.1 Adaletsizlik : Yüzde 6.0 İşsizlik : Yüzde 4.4 Emekli maaşları/Asgari ücret : Yüzde 4.1 Terör : Yüzde 3.0 Mülteciler : Yüzde 2.9 Eğitim : Yüzde 2.5 Güvenlik/Asayiş : Yüzde 2.1 Kürt sorunu : Yüzde 1.8 Ahlaki değer kaybı : Yüzde 1.5 Kentsel dönüşüm/Deprem : Yüzde 1.3 Demokrasi : Yüzde 1.2 Vergiler : Yüzde 1.2 Sağlık : Yüzde 0.7 Diğer : Yüzde 2.0 Hepsi : Yüzde 4.5 Fikrim yok/Cevap yok : Yüzde 2.7

"SORUNLARI HİÇBİR PARTİ ÇÖZEMEZ"

Katılımcıların yüzde 34.5'i Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini belirtti. Anket katılımcılarının yüzde 23'ü "AK Parti çözer" derken yüzde 17.2'si CHP'nin çözebileceğini belirtti.

Partilerin oranları şu şekilde: