Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde Alparslan İlkokulu Anasınıfı Öğrencilerine Özel Etkinlik

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde misafir edilen Alparslan İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, düzenlenen aktivitelere katılarak güzel bir gün yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi Aile Yaşam Merkezine öğretmenleriyle birlikte gelen 20 öğrenci kendileri için özel olarak ayarlanan oyunlara katılarak neşeli ve keyifli anlar yaşadılar.

Çocukları mutlu anlarında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklarla keyif dolu sohbetler yaparak onlarla yakından ilgilendi.

Çocukların sosyal hayatlarını kaliteli hale getirecek hizmetlere her zaman öncelik tanıdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İnönü Mahallesindeki Alparslan İlkokulu Anasınıfından 20'e yakın öğrencimizi Aile Yaşam Merkezimizde misafir ettik. Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra ailelerimize ve çocuklarımıza yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimize her gün bir yenisini daha ekliyoruz. Geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızı Aile Yaşam Merkezinde ağırlayarak buradaki etkinliklerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız burada gün boyunca oyunlar oynadılar, sinema odamızda birlikte film izlediler ve unutulmaz anlar yaşadılar. Miniklerimiz günlerini eğlencelerle, aktivitelerle geçirdiler. Bizde elimiz boş gelmedik, hediyeler getirdik. Çocuklarımızla birlikte olmak, onların heyecanlarını ve mutluluğunu paylaşmak çok güzel. Her çocuk bir değer, her çocuk bir altındır. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde gerçekleşen bu tür etkinliklerin temel hedefi evlatlarımızı deprem travmasından uzaklaştırmak, normal hayata adapte olmalarına destek olup, hem sosyalleşip hem de geleceğe daha umutla bakmalarına katkı sunmaktır. İlçemizdeki tüm anaokullarımızı Aile Yaşam Merkezimizde ağırlamayı planlıyoruz. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle birlikte, işbirliği halinde minik öğrencilerimizin hayata daha umutlu ve güzel bakmalarını sağlayacak etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA