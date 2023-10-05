Yeşil Sol Parti'li Gergerlioğlu, emekli maaşlarının artırılmasını istedi

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "emeklilerin açlık sınırı altında kalan maaşlarının insani yaşam düzeyine getirilmesi gerektiğini" söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, toplumun birçok kesiminin beklediği müjdeli haberleri vermediğini ve hayal kırıklığına neden olduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, sayıları 15 milyonu bulan emeklilere ve diğer dar gelirli gruplara yönelik hiçbir müjdesini duymadıklarını belirten Gergerlioğlu, "15 milyonun üzerinde bir kitlenin büyük bir beklentisi vardı. Emekliler çok zor koşullarda yaşıyor. Asgari ücretin altında bir maaş ile yaşam mücadelesi veriyorlar. Çoğunluğu 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında maaş alan emekliler, asgari ücretin bile altında kalan bu rakamlarla nasıl geçinecek, anlamak oldukça zor." dedi.

Gergerlioğlu, emeklilerin bu şartlarda yaşamalarının mümkün olmadığını savunarak, "Bu dönemde 7 bin 500 lira ile geçim mümkün olabilir mi? Emekliye bu reva görülmemeli. Bu sözlerimiz birçok memur arkadaşımız için de geçerli. Memurlar, emekli olmak istiyor ama sefalet ücretine mahkum olmaktan korktukları için olamıyorlar. Açlık sınırının 12 bin lira olduğu bir yerde emekli maaşlarının 7 bin 500 lirada kalması kabul edilemez. Mutfakta kullanılan tüp bugün 580 lira olmuş. Emekliler açlıktan ölsün mü? Emeklilerin açlık sınırı altında kalan maaşları insani yaşam düzeyine getirilmeli." diye konuştu.