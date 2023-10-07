Yerel Gazetecilerin Sorunları Gündeme Getirildi

Haber: TAMER ARDA ERŞİN- Kamer: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'nda; "Bugün gerçekten Anadolu cayır cayır yanıyor, Trakya cayır cayır yanıyor. Sadece gazete sahibinin sorunları ile ilgili yanmıyor… Şu anda iddia ediyorum… Anadolu'da şu anda gazetecilerin yüzde 60'ı asgari ücret bile alamıyor. ve asgari ücret alamadığı gibi… Çalışanın banka kartı, gazetenin muhasebecisinin cebinde" dedi.

CHP, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin iş birliği ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Yerel Medya Çalıştayı 2023" bugün başladı. Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın basın mensubunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun katıldı.

Yılmaz Karaca, çalıştayda şunları söyledi:

"5 yıl Türkiye Gazeteciler Federasyonu şöyle bir açıklama yaptı, 'Gelin meslek örgütleri birleşelim, Anadolu basının yok etmek için düğmeye bastılar.' Ancak basın örgütleri ayrı bir yerlere gitti. Gazete birleştirme adı altında, gazeteleri tırpanlamaya başladılar. 5 yıl önce 2 bine yakın gazete, şu anda 800 binlere düştü…

Türkiye'nin en büyük illerinden bir tanesi Kayseri. Kayseri'de 16 gazete, üç gazeteye düştü. Orada işsiz kalan 100'ün üzerindeki arkadaşımızı düşünen yoktu. Şu anda Anadolu'da belki en rahat, sıkıntısız, derdi olmayan il Kayseri.

Ve bugüne geldik. Bugün gerçekten Anadolu cayır cayır yanıyor, Trakya cayır cayır yanıyor. Sadece gazete sahibinin sorunları ile ilgili yanmıyor… Şu anda iddia ediyorum… Anadolu'da şu anda gazetecilerin yüzde 60'ı asgari ücret bile alamıyor. ve asgari ücret alamadığı gibi… Çalışanın banka kartı, gazetenin muhasebecisinin cebinde.

Sesi kıstılar. Anadolu basını bitmeye devam ediyor. ve iddia ediyorum, şu anda 800 küsur gazete 500'e düşer. Ne oldu internet yasası? Ne tedbir aldın, korsanlar devam ediyor…"