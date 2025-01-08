Yenişehirlioğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yenişehirlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" başlıklı fotoğrafını seçen Yenişehirlioğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde, Murat Şengül'ün, İsrail'in saldırıları sonrasında Lübnan'da çektiği "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafına oy veren Yenişehirlioğlu, Filistin ve Lübnan'da çekilen fotoğrafları incelerken duygusal anlar yaşadı.

Yenişehirlioğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise Samır Jordamovic'in "Gece atlayışı" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirlerini ve foto muhabirlerini kutlayan Yenişehirlioğlu, "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirtti.

Fotoğraflardan derinden etkilendiğini, fotoğraflardaki gerçekçiliğin insanı farklı duygulara sürüklediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, sanat olarak nitelendirdiği fotoğrafçılığın birikim istediğini vurguladı.

Yenişehirlioğlu, "Bu seneki seçkiler çok yüksek kalitede. Ben de seçerken zorlandım. Oylamadaki fotoğraflar, duyguyu direkt geçiren fotoğraflardı. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." dedi.