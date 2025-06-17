Yeniden Refah Partisi'nden D-8 Teşkilatı'na Acil Toplantı Çağrısı

Yeniden Refah Partisi'nden D-8 Teşkilatı'na Acil Toplantı Çağrısı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, D-8 Teşkilatı'nın İstanbul'da acilen toplantıya çağrılması ve İsrail'e karşı ortak yaptırım kararlarının alınması gerektiğini belirtti. Kılıç, Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğine de vurgu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "D-8 Teşkilatı, Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da acilen toplantıya çağrılmalı ve D-8 zirvesinden İsrail'e karşı ortak yaptırım kararları çıkmalıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası iki ülke arasında başlayan savaşı endişeyle takip ettiklerini söyleyen Kılıç, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Kılıç, "İsrail'in, İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağı" yönünde görüş bildirerek, "Türkiye, dikkatli ve uyanık olmak zorundadır. Hariciye koridorları, arşivler ve devlet aklı devrede olmalıdır." diye konuştu.

İncirlik ve Kürecik üslerinin tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, "İsrail'in zorbalığı (Donald) Trump'ın zorbalığından yüz bulmaktadır. Saldırgan İsrail'in terörist başbakanı (Binyamin) Netanyahu, topyekun bölgesel savaş için Amerika'yı da sıcak savaşın içine çekmeye çalışıyor. Ne yazık ki ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun tehditkar ve saldırgan üslubunun etkisi altında kalmaktadır. Trump, Netanyahu'nun etkisi altına girdikten sonra Türkiye'deki üsler, Türkiye için bile tehlikeli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Suat Kılıç, Türkiye'nin somut adımlar atması gerektiğini belirterek, "D-8 Teşkilatı, Türkiye'nin girişimiyle İstanbul'da acilen toplantıya çağrılmalı ve D-8 zirvesinden İsrail'e karşı ortak yaptırım kararları çıkmalıdır." dedi.

Türkiye'de ekonomik sorunların devam ettiği görüşünü aktaran Kılıç, "Asgari ücretliye ve emekli maaşlarına temmuzda mutlaka ara zam yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Kılıç, vefatının yıl dönümünde eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi de rahmetle andı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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