Yeniden Refah Partisi Kayseri'de Ana Muhalefet Konumuna Geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan ; düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamasında, "Partimiz Kayseri'de ana muhalefet partisi konumuna gelmiştir" dedi.

Kayseri'de alınan yüzde 20 oy oranı ile şehrin ana muhalefet partisi konumuna geldiklerini söyleyen YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan ; "Hepimizin bildiği üzere yerel seçimlerde Kayseri'de yüzde 20'nin üzerinde oy alarak Yeniden Refah Partisi şehrimizin ana muhalefet partisi konumuna yükselmiştir. Bu sadece bir oy oranı değil; halkımızın güveninin, umudunun ifadesi, milletimizin çareyi Yeniden Refah Partisi'nde görmeye başladığının göstergesiydi. Bu tablo bizlere gurur verdiği kadar da üzerimize birçok sorumluluk yüklüyor. Bunun da farkındayız. Tabi bu yürüyüş sadece şahısların değil, bir milletin yürüyüşüdür. Her birimiz davanın mimarları olarak çalışacağız. Her attığımız adımla bir umut yeşerteceğiz ve emeğimizle de bir gelecek inşa edeceğiz. Bunun hassasiyeti ve kararlılığı içerisinde de devam edeceğiz çalışmalarımıza" dedi.

"Yarın seçim olacakmış gibi çalışacağız"

Başkan Özcan, 2028 değil sanki yarın seçim yapılacakmış gibi çalışacaklarını söyleyerek; "Biz önümüzdeki süreçte daha önce de bahsetmiştim bir konuşmamda; 2028'de değil yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi çalışacağız, gayret edeceğiz. Partimizi, davamızı iktidara taşıyacağız demiştim. Bunun da sorumlulukları ve gereklilikleri var. Onları da yapacağız. Biz inanıyoruz ki Yeniden Refah Partisi sadece Kayseri'de değil, önümüzdeki süreçte Türkiye'de iktidarın en büyük alternatifi konumuna gelmiştir, gelecektir, daha da yükselerek devam edecektir. Bunu biz diğer il kongrelerimizde de heyecanlı bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Malatya Kongresi'nde gördük. Salonlar artık almıyor bizi" ifadelerini kullandı.

"Meclis üyelerimizi pazarlık masalarına oturtmaya çalışıyorlar"

Diğer siyasi partilerin meclis üyelerini pazarlık masasına oturtmaya çalıştığını söyleyen Ali Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Yeniden Refah Partisi, Kayseri'de 33 meclis üyesi ile başladı. Şu an 27 meclis üyemiz var. 2 tanesi bir siyasi partiye, 3 tanesi de başka bir partiye geçti seçimlerden sonra. Diğer 27 arkadaşımızın da 22 tanesi bugün burada bizlerle birlikte. Buraya kadar olan kısmı bizim güzel tarafımız. Sıkıntımız dediğimiz nokta da şu; maalesef Yeniden Refah Partisi'nin aldığı yüzde 20'lik oyu hazmedemiyor arkadaşlarımız. Hazmedemeyenler de diğer siyasi çevreler. Sabah akşam bir araya geliyorlar. Diğer partilerin ilçe başkanları bizim meclis üyelerimizi pazarlık masasına oturtmaya çalışıyorlar. Bizim meclis üyelerimizi transfer malzemesi olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bizim meclis üyelerimiz futbolcu değil. Bizim meclis üyelerimiz, bu partinin helal oyları ile seçilmiş meclis üyeleridir. Bugün burada seçildiyse bir insan burada kalır. İstifa mı ediyor? Bizi mi sevmedi? Eksikliğimizi mi gördü? Siyasi duruşumuzu mu beğenmedi? Meclis üyeliğinden de istifa etsin de öyle gitsin. Onurlu duruş bunu gerektirir."

YRP İl Başkanı Ali Özcan; Ekim ayında il kongresi yapılmasının çok yüksek ihtimal olduğunu söyleyerek, "Bizim geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız günün şartlarında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş. Eksik değil, kusur değil. Bundan sonra güzelliklere bakarak üzerine de koyarak devam edeceğiz inşallah. Bizim Kasım ayında genel merkezimizin büyük kongresi var. Kasım ayından önce de Kayseri Kongremizi yapmak istiyoruz. Muhtemelen Eylül-Ekim aylarının içinde ama Ekim ayı daha muhtemel olacak gibi görünüyor diyebilirim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ