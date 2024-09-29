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Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Divan Toplantısı'nda Erken Seçim Vurgusu

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Divan Toplantısı'nda Erken Seçim Vurgusu
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Yeniden Refah Partisi, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen İl Divan Toplantısı'nda erken seçime vurgu yaptı. Genel Başkan Muhammed Ali Fatih Erbakan, milli görüşün iktidara taşınması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin manevi ve maddi kalkınması için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Divan Toplantısı yüzlerce kişinin katılımıyla Eyüpsultan'da yapıldı. Toplantıda erken seçime vurgu yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan "Yapılacak olan bir erken seçimle bir an evvel milli görüşü iktidara taşımamız lazım. Maddi ve manevi kalkınma adil bir dünya ile İslam aleminin ve mazlumların da kurtarılması lazım. Yeniden refah iktidarı için İstanbul'un kıyama kalkması lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Divan Toplantısı Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, sanatçı Davut Güloğlu, il ve ilçe teşkilatlarından ise yüzlerce üye katıldı. Protokol konuşmalarının ardından partiye yeni üye olanlara ise Genel Başkan Erbakan tarafından rozet takıldı. Konuşmasını yapan Erbakan'a parti temsilcileri tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi. Ardından divan kurulu üyelerinin bir araya gelmesi ile hazırlanan raporlar salondakilere sunuldu. Öte yandan toplantıda ilgiyle karşılanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, vatandaşlarla sohbet edip hatır fotoğrafı da çektirdi.

" Türkiye'de milli görüş iktidarı lazım"

Türkiye ekonomik bakımdan yangın yerine döndüğünü dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, "D8'in canlandırılması lazım. D60'ın hayata geçirilmesi lazım. Buna da Türkiye'nin öncülük etmesi lazım. Türkiye'nin buna öncülük edip D60'ı kurabilmesi için Türkiye'de milli görüş iktidarı lazım. Bunun için erken seçim, bunun için yeniden refah iktidarı diyoruz. Türkiye ekonomik bakımdan yangın yerine dönmüş. İslam ülkeleri, Ortadoğu yangın yerine dönmüş. Buradaki yangın adım adım Türkiye'ye doğru geliyor. Türkiye'de bir diğer sorun da nesillerimizi kaybetme sorunu ahlaki ve manevi erozyondur. Evde anne babasını, okulda öğretmenini dinlemeyen, uyuşturucu bağımlısı, deist veya ateist bir nesil. Boşanmalar, uyuşturucu, tacizler, cinayetler artıyor. LGBT propagandası almış başını gitmiş. Milli görüşün manevi kalkınma hamlesi lazım. Sadece maddi kalkınma yetmez aynı zamanda manevi kalkınmanın gerçekleştirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Yeniden refah iktidarı için İstanbul'un kıyama kalkması lazım"

Toplantıda erken seçime vurgu yapan Genel Başkan Erbakan milli görüşün iktidara taşıması gerektiğini dile getirerek, "Manevi kalkınmanın sağlanması, nesillerimize sahip çıkılması lazım. Bu felaketlerden kurtulmak milli görüş iktidarına bağlı. Bunun için de inşallah yapılacak olan bir erken seçimle bir an evvel milli görüşü iktidara taşımamız lazım. Maddi ve manevi kalkınma adil bir dünya ile islam aleminin ve mazlumların da kurtarılması lazım. Yeniden refah iktidarı için İstanbul'un kıyama kalkması lazım. Ankara'yı alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u alan dünyayı alır. İstanbul hem manevi, psikolojik, sosyolojik açıdan önemli hem de oy oranı, seçmen sayısı bakımından önemli. İstanbul Türkiye'nin lokomotifidir. İstanbul ayağa kalkarsa bütün Türkiye ayağa kalkar. İstanbul'u ayağa kaldırmadan Türkiye'yi ayağa kaldırıp yeniden refaha, iktidara taşımanız mümkün olmaz. İstanbul'u kıyama kaldırmamız lazım" ifadelerini yer verdi.

Öte yandan, söz ve müziği sanatçı Şahin İnan tarafından Yeniden Refah Partisi için hazırlanan şarkı ilk defa İstanbul İl Divan toplantısında çalındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Muhammed Ali Eyüpsultan istanbul Türkiye Refah

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