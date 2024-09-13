Fatih Erbakan Gaziantep'te Temaslarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Kentteki temasları kapsamında parti teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, daha sonra Oğuzeli Belediyesini ziyaret ederek, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Seçimde verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle Oğuzeli'ni layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

Milli görüş belediyeciliğinin adalet ve hizmet temelli olduğunu anlatan Erbakan, "Hangi dinden, mezhepten veya ırktan olursa olsun tüm vatandaşlarımıza adil bir şekilde hizmet götürmenin gayretindeyiz. 1989 ve 1994 yıllarından milletimiz çok iyi biliyor. O dönemlerde şehirlerde akla önce çöp, çamur ve çukur geliyordu. İstanbul'da dahi musluktan su akmıyordu. Şu anda çöp, çamur, çukur diye bir sorun kalmadı, şehirlerimizin çehresi değişti. Bunda milli görüşün etkisi büyük." dedi.

Erbakan, dış politikada atılacak adımlarla Gazze başta olmak üzere dünya mazlumlarının kurtuluşunun Necmettin Erbakan'ın hedef gösterdiği D60 olduğunu, bu noktada Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'i makam odasında ziyaret eden Erbakan, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya'yı da makamında ziyaret eden Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından Şehitkamil ilçesinde Milli Gençlik Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.