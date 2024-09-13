Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan Gaziantep'te Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Kentteki temasları kapsamında parti teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, daha sonra Oğuzeli Belediyesini ziyaret ederek, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Seçimde verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle Oğuzeli'ni layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

Milli görüş belediyeciliğinin adalet ve hizmet temelli olduğunu anlatan Erbakan, "Hangi dinden, mezhepten veya ırktan olursa olsun tüm vatandaşlarımıza adil bir şekilde hizmet götürmenin gayretindeyiz. 1989 ve 1994 yıllarından milletimiz çok iyi biliyor. O dönemlerde şehirlerde akla önce çöp, çamur ve çukur geliyordu. İstanbul'da dahi musluktan su akmıyordu. Şu anda çöp, çamur, çukur diye bir sorun kalmadı, şehirlerimizin çehresi değişti. Bunda milli görüşün etkisi büyük." dedi.

Erbakan, dış politikada atılacak adımlarla Gazze başta olmak üzere dünya mazlumlarının kurtuluşunun Necmettin Erbakan'ın hedef gösterdiği D60 olduğunu, bu noktada Türkiye'nin öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'i makam odasında ziyaret eden Erbakan, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya'yı da makamında ziyaret eden Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından Şehitkamil ilçesinde Milli Gençlik Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika

Fatih Erbakan Dış Politika gaziantep Politika Ekonomi Refah

Narin cinayetinde düğümü çözecek yazışma: Henüz bende değil ölmemiş

İşte cinayette düğümü çözecek yazışma

 Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
6 Şubat'ta da ağır hasar almıştı! Naci Görür'den Adanalıların uykularını kaçıracak uyarı

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
Al Nassr Al Ahli maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ahli maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ruben Vargas kimdir? Ruben Vargas kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein gerçek adı ne? 14-15 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Jahrein tutuklandı mı, neden tutuklandı suçu ne? Jahrein hapiste mi? 14-15 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Roland Sallai kimdir? Roland Sallai kaç yaşında mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? İZSU İzmir su kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Roland Sallai uçak kodu ne? Roland Sallai ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Kötü Kan 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 14-15 Eylül Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title