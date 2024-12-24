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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, gündemi değerlendirdi Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Büyük çileler çeken mazlum Suriye halkının kalıcı barış ve huzur ortamına kavuşması, samimi dileğimizdir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Büyük çileler çeken mazlum Suriye halkının kalıcı barış ve huzur ortamına kavuşması, samimi dileğimizdir." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Asgari ücretin hala açıklanamadığını dile getiren Kılıç, çok bilinmeyenli denklemin tek bilinmeyenli denkleme döndüğünü, asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceğini öne sürdü.

Asgari ücretin hem enflasyon oranının üzerinde artırılması, hem de refah payını kapsaması gerektiğini ifade eden Kılıç, bu rakamın 35 bin liranın altında kalmamasını istedi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Meselenin bir zafer veya hezimet değil, dikkat, akıl ve ciddiyet zemininde takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Orta Doğu denkleminin her an değişebileceği tarihsel gerçeğini göz ardı etmiyoruz. PKK/YPG terör örgütleriyle birlikte, İsrail yayılmacılığının da mutlaka önlenmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Bölgede, İsrail'in işine yarayan hiçbir gelişme Türkiye'nin hayrına değildir. Dün de olmamıştır, bugün de, yarın da olmayacaktır."

Halkına zulmeden Esed'in Suriye'yi terk etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kılıç, "Temennimiz, pek tabii ki gelenin gideni aratmamasıdır. Türkiye'nin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek hiçbir gelişmenin yaşanmamasıdır. Büyük çileler çeken mazlum Suriye halkının, kalıcı bir barış ve huzur ortamına kavuşması samimi dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah Partisi değerlendirmesini yapar"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıç, Saadet, Gelecek ve DEVA partileriyle ittifaka ilişkin soru üzerine, Meclis'te daha güçlü bir çatının oluşması yönünde bazı girişimlerinin olduğunu söyledi.

Bu konuda henüz somut bir gelişme olmadığını ifade eden Kılıç, "Partiler arasında gidiş gelişler oldu, birbirini tanımaya yönelik ziyaretler yapıldı, ancak net, somut bir teklif kimseden kimseye ulaşmadı. Eğer Türkiye'nin önünde toplumun sesini duyurma, ihtiyaçlarını seslendirme, iktidarı daha üst perdeden uyarabilme yönünde yeni bir inisiyatif kapısı açılacak olursa Yeniden Refah Partisi gelen teklifler doğrultusunda değerlendirmesini yapar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
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