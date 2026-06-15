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Yeniden Refah Partili Bekin, ABD ile İran arasındaki mutabakatı değerlendirdi

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için varılan mutabakatı değerlendirerek, 19 Haziran'da Cenevre'de yapılacak nihai anlaşmanın barış getirmesini temenni etti. Bekin ayrıca D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29. yıl dönümünde hükümete çağrıda bulundu.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakata ilişkin, "19 Haziran'da Cenevre'de yapılacak olan nihai anlaşmanın savaş rüzgarlarını sona erdirmesini ve barışın hakim olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bekin, Meclis'teki basın toplantısında, 1997'de İstanbul'da bir araya gelen hükümet ve devlet başkanları zirvesinde, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın imza altına alındığını söyledi.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29. yıl dönümü olduğunu ifade eden Bekin, D-8 mimarisi üzerinde şekil bulacak yeni dış politik anlayışıyla Türkiye'nin etrafını çevreleyen ateş çemberinin odak noktası olmaktan çok, çözümün ana ekseni olabileceğini dile getirdi.

Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümetin, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın çabalarıyla 15 Haziran 1997'de oluşturulan D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na sahip çıkarak aktif hale getirmesini beklediğimizi ifade etmek isteriz." dedi.

ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı da değerlendiren Bekin, mutabakatın, Ortadoğu'nun şekillenmesine de önemli katkılar sunacağını söyledi. Bekin, "İnşallah 19 Haziran'da Cenevre'de yapılacak olan nihai anlaşmanın, savaş rüzgarlarını sona erdirmesini ve barışın hakim olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Bekin, mutabakattan sonra İsrailli bakanların açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
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