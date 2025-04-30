Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin, TBMM'de Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 3 partinin genel başkanı, gündeme ilişkin konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçi ve emekçinin maaş ve ücretlerinin her geçen gün küçüldüğünü belirten Arıkan, Türkiye'nin grevler ülkesi haline geldiğini söyledi.

Arıkan, 1 Mayıs'ta alın teri, emek, sosyal güvence, asgari ücret ve taşeron işçiliğin konuşulması gerekirken ideolojik tartışmaların yapıldığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Mahmut Arıkan, İstanbul'da yaşanan depremlerden sonra ciddi bir güven kaybı yaşandığını, dünyanın en pahalı fiyatını sunan GSM operatörlerinin hizmete gelince yerle bir olduğunu savundu.

En büyük güven kaybının iktidara karşı olduğunu iddia eden Arıkan, "Biliyorsunuz, 99 Marmara Depremi'nden sonra geçici deprem vergisi getirildi. Geçici gelen bu vergi AK Parti ile kalıcı oldu. Bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde deprem vergisi toplandı. Bu vergi nereye gitti?" sorusunu yöneltti.

Arıkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan operasyonların bugüne maliyetinin 52 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın, 800 binin üzerinde sosyal konutun maliyetine eşit olduğunu, bu maliyetle 6 Şubat mağdurlarının tamamının çadırlardan, konteynırlardan kurtarılabileceğini ileri sürdü.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, alın ve akıl teriyle çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Babacan, Türkiye'nin en önemli sorunu depremin kendisini geçen hafta hatırlattığını söyleyerek, iktidardan tedbir adına kayda değer bir ses olmadığını savundu.

İktidara, "Bu konuda hala niçin kapsamlı bir yol haritanız yok?" sorusunu yönelten Babacan, iktidarın Kanal İstanbul konusunda ısrar ettiğini dile getirdi.

Deprem konusunda herkesin birlik olması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Deprem parti ayırmayacak, deprem, 2. kattaki bizden, 3. kattaki onların partisinden demeyecek. O yüzden enkazlar bizi eş güdüme mecbur etmeden, Allah korusun ölüm bizi işbirliğine zorlamadan birbirimizle konuşmak zorundayız. Yaşarken el ele vermek zorundayız." dedi.

Ali Babacan, kendilerinin afet eylem planının hazır olduğunu belirterek, deprem olduğunda sistemin otomatik olarak çalışması gerektiğini ifade etti.

Ülkede kumar sorunu yüzünden çok sayıda ailenin parçalandığını örneklerle dile getiren Babacan, iktidarın bu soruna acil bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

"Tarımda risk yönetim sisteminin kurulması gerekiyor"

Türkiye'nin neredeyse tamamını vuran zirai dona dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, şunları kaydetti:

"Tüm üreticilerimize geçmiş olsun diliyorum. Tarım ve gıda güvenliği, ülkemizin stratejik öneme haiz bir konusu. Bu alanda yaşanan olumsuzluklar, kötü yönetim ve ihmalkarlığın bir sonucu. Hala etkin bir erken uyarı sistemi, bölgesel don haritası ve dijital meteorolojik bildirim altyapısı kurulmadı ve bu durum kabul edilemez. Tarımda artık sadece sonuçlara tepki veren değil, riskleri öngören ve buna göre tepki veren bir risk yönetim sisteminin mutlaka kurulması gerekiyor. Antalya'da üreticilerimizle beraberdim. Hepsi, bu felaketin çoğu ürün için 2 yıllık hasadı, gelecek yılın ürününü de etkilediğini söylüyor."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, işçilerin insan onuruna yakışmayan şartlarda çalıştıklarını söyledi.

Davutoğlu, grup toplantısına eylemde olan Altındağ Belediyesi işçilerinin de katıldığını aktararak, her şartta işçilerin yanında olduklarını belirtti.

İstanbul'da yaşanan depremlerin, "ilahi bir uyarı" ya da "İstanbul'un taşının toprağının feryadı" olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Davutoğlu, İstanbul'un taşıdığı yükün çok ağır olduğuna dikkati çekti.

Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili çok fazla soru işareti olduğunu, ortada bir stratejik etki analizinin olmadığını ileri sürdü.

Bir savaş halinde düşman güçlerinin uzaktan füzelerle Boğaziçi üzerindeki 3, Kanal İstanbul üzerindeki 6 köprüyü tahrip etmeleri halinde iki su yolu arasında kalan ülke nüfusunun yaklaşık 7'de 1'ini barındıran İstanbul Adası'nın kara bağlantılarının tümüyle kesilebileceğini vurgulayan Davutoğlu, kanalın batısında kalan Trakya'nın savunmasında büyük zaafların doğabileceğine işaret etti.

"Kanal İstanbul'un, kalan İstanbul'u yok etmesine izin vermeyeceğiz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanal İstanbul'un getireceği faydalar, başka yollarla da telafi edilebilir. Ancak İstanbul'a dönük bir riskin telafisi olamaz ve hesabı verilemez. Son yaşadığımız deprem sonrası ağır bir vebal taşıyan bu konuyu lütfen tekrar değerlendirin. Gelin, bütün kesimlerin katıldığı toplumsal bir mutabakat ile gelen giden iktidarın değiştiremeyeceği bir İstanbul yasası çıkaralım, kapsamlı bir imar yasası çıkararak imar rantlarını kamuya aktaralım, şehirlerimizi bir rant deposu olarak gören zihniyetlerin istismarına son verelim. Gelin, çevresinde insan yoğunluğunu artıracak Kanal İstanbul gibi projelerle İstanbul'a göçü teşvik edecek yeni iskan alanları açmak yerine İstanbul'dan Anadolu'ya göçü teşvik edecek özel projeler ve fonlar oluşturalım.

Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüme dönüşmesine izin vermeyelim. Türkiye ölçekli bir demografik dağılım stratejisi geliştirelim. İstanbul'un tarihi ve doğal yapısının korunması bu stratejinin ana odağını oluştursun. Mekanları ve şehirleri cansız varlıklar olarak görmeyelim. Kanal İstanbul'un, kalan İstanbul'u yok etmesine asla izin vermeyeceğiz."