Yeni Yol Partisi'nden İklim Kanunu Teklifine Sert Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden İklim Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın "içeriden tercümesi" olduğunu, içinde karbon borsaları, yeşil finans bulunduğunu, ama çiftçinin halini konu edinmeyen bir teklif olduğunu savundu.

Ekonomi politikalarından çevre yasalarına kadar her alanda küresel dayatmaların gölgesinin hissedildiğini belirten Kılıç, "İklimi koruma iddiasıyla önümüze getirilen bu yasa, küresel sermayeye uyum belgesi niteliğindedir. Bu yasa doğayı korumuyor, doğayı pazarlıyor." sözlerini sarf etti.

Yatırım adı altında ormanların, zeytinliklerin talanına zemin hazırlandığını ileri süren Kılıç, "'Yeşil dönüşüm' diyorlar ama asıl dönüşüm milletin cebindeki paranın küresel fonlara akması oluyor." dedi.