Haberler

Yeni Yol Partili Ali Yüksel fon soruşturması için Meclis araştırma komisyonu istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Yol Partili Ali Yüksel, fon soruşturmalarında yatırımcının korunmasını ve haksız kazancın geri alınmasını istedi. Yüksel ayrıca ihmali tespit edilen bürokratlar hakkında idari soruşturma ve Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Yeni Yol Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, fon soruşturmalarına ilişkin, "Yatırımcıyı koruyun, haksız kazancı geri alın. Sorumluları ortaya çıkarın. Meclis'i harekete geçirin. Bu milletin birikimleri sahipsiz değildir." dedi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarının "sıradan piyasa dalgalanması" denilerek geçiştirilemeyecek boyutlara ulaştığını savundu.

Ortada cevap bekleyen çok ciddi soruların, açıklığa kavuşturulması gereken şüpheli işlemlerin ve hesap vermesi gereken sorumluların bulunduğunu söyleyen Yüksel, şunları kaydetti:

"Sermaye Piyasası Kurulunun açıklamalarına göre, 2025 yılının sonlarından itibaren bazı yatırım fonlarının fiili dolaşımı düşük hisselerde olağan dışı fiyat hareketlerine neden olduğu tespit edilmiştir. Madem bu olağan dışı hareketler tespit edildi, neden zamanında müdahale edilmedi? Madem tehlike biliniyordu, neden yüz binlerce vatandaşımızın birikimleri korunamadı?"

Görevini ihmal ettiği tespit edilen bürokratlar hakkında idari soruşturma açılmasını talep eden Yüksel, hiç kimsenin milletin alın terini "kendi servetinin kaynağı" olarak göremeyeceğini dile getirdi.

Yüksel, Meclis'te bu konunun araştırılması için komisyon kurulmasını isteyerek, "Bu ülkede küçük yatırımcıyı yalnız bırakıp, haksız kazanç sağlayanları koruyan bir anlayışa asla müsaade edilmemelidir. Vatandaşın zararını piyasa şartlarıyla açıklamaya çalışırken, olağan dışı kazanç elde edenlerin hesaplarını göz ardı edemezsiniz." sözlerini sarf etti.

İktidara seslenen Yüksel, "Yatırımcıyı koruyun, haksız kazancı geri alın. Sorumluları ortaya çıkarın. Meclis'i harekete geçirin. Bu milletin birikimleri sahipsiz değildir. Bu ülkenin sermaye piyasaları, ayrıcalıklı bir avuç insanın kazanç alanına dönüştürülemez." diye konuştu.

Kaynak: AA
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıl sonra bir ilk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı

Manşetler yanıyor! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Şeyda Coşkun’dan Mehmet Ali Erbil’in son evliliğine gönderme: Onun da yiyeceği ekmek varmış senden

Mali'nin son eşine Coşkun kardeşlerden gönderme: Onun da...
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı

Kayyum atandıktan sonra Halk TV

Kandıralı Ferdi yine yaptı yapacağını! Toprak Razgatlıoğlu neye uğradığını şaşırdı

Bir anda karşısına çıktı! Milli sporcumuzun şaşkına döndüğü anlar

Hindistan’da 30'dan fazla gazeteci gözaltına alındı! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Yayındaki muhabiri böyle götürdüler
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

Yok artık Baroni! Resmen dalga geçti