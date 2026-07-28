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Vekil Kaya: İlan portalları fiyatları denetlenmeli

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Yeni Parti Milletvekili Aykut Kaya, Ticaret Bakanlığı'nın ilan portallarındaki yüksek fiyatları denetleyerek makul seviyeye çekmesini ve esnafın sosyal medyada ürün tanıtımı engellerinin kaldırılmasını talep etti.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Ticaret Bakanlığının, ilan portallarının fiyatlarını denetlemesini ve makul seviyelere çekilmesini talep ediyorum." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emlakçı ve galerici esnafının onaylı portföylerini sosyal medya hesaplarından pazarlayamadığını söyledi.

Esnafın pazarlama gücünün elinden alınmasının sektörü adeta bitme noktasına getirdiğini savunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarlanan ev ya da araç görselinin altına eklenecek bir onay numarası ya da QR koduyla ilanın yetkili olduğu anlaşılabilir. Sosyal medyada ürünlerin tanıtımlarındaki engeller bir an önce kaldırılmalı. Mevcut haliyle esnafımız ilan portallarına mahkum olmuş durumda. Dükkan kirasından daha fazla ücreti ilan portallarına ödüyorlar. Ticaret Bakanlığının, ilan portallarının fiyatlarını denetlemesini ve makul seviyelere çekilmesini talep ediyorum."

Kaynak: AA
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