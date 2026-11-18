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Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kredi kartı borçlarının bankalar tarafından yapılandırılmasını talep etti.

Kaya, Meclis'teki basın toplantısında, vatandaşların kredi kartı borçlarının tamamını ödeyemediğini, sadece asgari ödeme tutarını karşılayabildiklerini söyledi.

Borçların katlanarak büyüdüğünü anlatan Kaya, "Bir süre sonra asgari tutarı bile ödeyemiyor, işin içinden çıkamıyor, vatandaşlarımız. Bugün Türkiye'de 4,5 milyon vatandaşımız bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takip altında" dedi.

Borçluların çaresiz bırakılmaması gerektiğini ifade eden Kaya, "Borcunu ödeyemeyen vatandaşlarımıza 48 ay vadeli uygun faizle ödenebilir taksitlerle yapılandırma imkanı sağlanmalıdır, bankalar da bu konuda elini taşın altına koymalıdır" diye konuştu.

Kaynak: AA