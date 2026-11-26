Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetmesine ilişkin, "Bu karar tamamen siyasidir. Silivri'de tamamen çökmüş olan iddianamenin arkasına bir Anayasa Mahkemesi kararı yerleştirerek o dosyayı ayakta tutma çabasıdır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Bakanlığının Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni vermesine yönelik eleştirilerde bulunan Emir, "Şahap Kavcıoğlu'nun, bugüne kadar çoktan ifadesi alınması gerekirken daha yeni soruşturduğunu" söyledi.

Soruşturmaya ilişkin eleştirilerde bulunan Emir, "En başında etkili bir soruşturma yapılsaydı, dijitallere el koymak, HTS kayıtlarına bakmak, ilişkileri ortaya çıkartmak, gözaltılarla ifadeleri hemen almak. Madem Adalet Bakanı'nın dediği gibi bu örgütlü bir suçsa izin almasın, bürokratları ve şüphelileri geniş ve etkili bir şekilde soruşturmak gerekirken yeni yeni yapmaya başladılar ama atı alan Üsküdar'a geçti." diye konuştu.

Emir, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ın da soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu akşam fon soruşturmalarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenleyeceğini anımsatan Emir, "Günü kurtarmaya, olayın üstünü örtmeye, olayı küçümsemeye dönük, birkaç günah keçisi feda edildi ama gerçek örgüte dokunulmayan bir basın toplantısını biz kabul etmeyeceğiz." dedi.

"Fon mağdurlarının paralarını istediğini" dile getiren Emir, "Artık 200 milyar doları kaybetmiş bir milletin evlatları olarak bu hırsızların ve bu suç örgütünün tam listesini bilmek ve sormak hakkımızdır. Bu akşam bakanlar bunu açıklasınlar. Örgütün lideri kimdir? Bunu söylesinler." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki "fonların tasfiye süreci ile ilgili işlem, eylem ve adım atan kamu kurumları, bankalar ve gerçek kişilerle ilgili sorumsuzluk zırhı getirildiğini" içerikli maddeye değinen Emir, muhalefet partilerinin bu düzenlemeye karşı sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Emir, Anayasa Mahkemesinin, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruda "ret kararı" vermesine tepki gösterdi.

Emir, "Bu karar tamamen siyasidir. Silivri'de tamamen çökmüş olan iddianamenin arkasına bir Anayasa Mahkemesi kararı yerleştirerek o dosyayı ayakta tutma çabasıdır." dedi.

Kaynak: AA