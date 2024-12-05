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Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu

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Mahkemeden milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti.

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; Yargıtay'ın haberleşme ücreti ödemelerinde tüketici lehine karar aldığını açıkladı.

"MİLYONLARCA TÜKETİCİYİ İLGİLENDİRİYOR"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, "Ülkemizde yıllardır tüketicilerin mağduriyetine neden olan bir uygulama yargı kararıyla sona erdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Turkcell GSM operatörünün abonelerden, kredi kartıyla yapılan fatura ödemeleri sırasında 'hizmet bedeli' adı altında aldığı ücretlerin hukuksuz olduğuna hükmetti. Bu karar, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karardır. Dava açıldığı dönemde her aboneden 1,5 TL olarak alınan bu ücret, bugün 5 TL'ye ulaşmıştır. Elimizdeki veriler, bu uygulama nedeniyle operatör firmasının aylık 200 milyon TL'ye varan bir gelir elde ettiğini göstermektedir. Yargıtay, bu tür hizmet bedellerinin tahsil edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Turkcell, bu karara rağmen milyonlarca abonesinden bu bedeli almaya devam edemez" şeklinde konuştu.

"ÜCRETLERİN İADE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Kesilen ücretlerin geri ödenmesi gerektiğini ifade eden Sarıbal, "Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca tüketici, yıllardır adeta bir soygun düzenine maruz kalmıştır. Bugün Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bu hukuksuz uygulamaya dur diyen kararı, halkın alın terine yapılan bu organize saldırıya karşı kazanılmış bir zaferdir. Halkın ekonomik olarak boğulduğu, ay sonunu zor getirdiği bu dönemde, GSM operatörlerinin fahiş kazançları, büyük şirketlerin hukuksuz uygulamaları kabul edilemez. Bu uygulama nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın kesilen ücretlerinin iade edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, ilgili şirketlerin hesap vermesi ve haksız kazancın mutlaka geri alınması gerektiğini savunuyoruz. Tüketicilerin sesini duyuran Tüketicileri Koruma Derneği'ne ve bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıYılmış YILMAZ:

Türkcell tam bir soyguncu. Çekim gücüm yüksek deyip milleti soyuyor. Başka bir operatörde 100 TL olan tarife Türkcell'de en az 300 TL.

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Haber YorumlarıFatih Demirkaya:

Polonya’da sim kartını ücretsiz alıyorsun. Ardından hiçbir taahhüt vermeden aylık 45 GB 5G hızında internet, sınırsız dakika, sınırsız sms, avrupanın her yerinde 5gb ek internet ve sınırsız sosyal medyayı aylık 240 TL’ye kullanıyorsun. Türkiye’de ise sim kartı bile ateş pahası. Siz düşünün artık Türkiye’deki servis sağlayıcılarının nasıl vatandaşa eziyet ediyor olabileceğini.

Yorum Beğen116
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Haber Yorumlarımehmet taşkın:

Türkcell çok pahalı kazık resmen operatörümü değiştirdim daha ucuza daha çok dakika ve internet kullanıyorum resmen yarı fiyatından daha az.

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Haber YorumlarıAhmet77:

Telefon operatörlerinin hepsi aynı tok.

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Kardeşlim araştırıp uygun tarifeye geçmeye zahmet etmeyen enayiler faturayı ödüyor. Ben 3-4 senede bir başka operatöre geçiyorum hangisi uygunsa oraya geçin.

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Haber YorumlarıFA null:

gotcell le bağlan sicmaya

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Yavşak restoranlarda alıyor aynı haracı... Ona bir itiraz yok mu?

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Haber YorumlarıErdem:

Darısı türktürk ün başına

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

rusyada 30 GB İnternete 400 rub ödüyorum yani 130 tl turkiyede 600 tl idi en son ve turkiyede İnternet 5 kat daha hızlı bitiyor burada 30 GB İnternet bir ay laptop umdada kullanıyorum bir ayda bitmiyor Türkiye soygun devleti

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Haber YorumlarıComolokko61:

Faturasız hat kullanmama rağmen operatör değişikliği yaptığım için haksız ücret talep ediyorlar, ödemezsem avukatlık masrafları vs diye mesajlar gönderiyorlar. Ödemedim ödemeyeceğim icra göndersinler.

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