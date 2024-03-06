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Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın 156. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında adaletin hızlı, etkin ve doğru şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Akarca, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına bağlılığı ifade etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın 156. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Yargıtay Başkanı Akarca, mesajında adli yargı teşkilatının lideri olarak, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı kalındığını belirterek Yargıtay'ın örnek, güvenilir ve saygın bir yüksek mahkeme olarak adalet sistemine ve yargıya duyulan güveni teminat altına aldığını ifade etti.

Akarca mesajında, şöyle dedi:

"Temel hak ve özgürlükleri koruyarak, adaleti hızlı, etkin ve doğru şekilde gerçekleştirmeyi amaç edinen Yargıtay ; adli yargı alanında uygulama birliğinin desteklenmesi ve ülkedeki içtihat tutarlılığının sağlanması amacıyla mahkemelere yol gösterici olup, yargı sistemi için yürüttüğü çalışma ve reformlarla Türk milletine daha nitelikli bir yargı hizmeti vermektedir.

Yargıtayımız, geçmişten günümüze sahip olduğu köklü kültür ve vizyonla, ulusal ve uluslararası alandaki en üst standartları sağlamayı ilke edinmiş olup, çağın gerektirdiği şekilde hukuk devleti gereklerine uygun ve kaliteli bir yargı hizmetiyle toplumun hukuki güvenliğini sağlamak için görev yapmaya devam edecektir."

Görevini üstün gayretle yerine getiren Yargıtay mensuplarının, hukuken ve vicdanen taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını kaydeden Akarca, Yargıtay'ın kuruluş yıl dönümünde adaletin hızlı ve etkin bir biçimde tecellisi için görevini ilkeli ve özverili şekilde yerine getiren tüm mensupları kutladı.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika

Mehmet Akarca Yargıtay Hukuk 3.Sayfa Genel Politika Güncel Haberler

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