TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, bu hafta 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; yabancı dijital konaklama platformları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi almadan faaliyete başlayamayacak. Platformlardan, başka bir işletme veya izin belgesi istenmeyecek. Belge ücreti 5 milyon TL olacak. Bu rakam her yıl 'Vergi Usul Kanunu'nda yer alan değerleme oranına göre artırılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı rakamı 2 katına kadar yükseltme ya da yarısına kadar indirmek için yetkili olacak. Belge ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye hesabına yatırılacak.

PLATFORMLAR TEMSİLCİ BELİRLEYECEK

Teklifle yabancı dijital konaklama platformları adli ve idari makamlar tarafından gönderilecek tebligat, bildirim veya talepleri yerine getirebilmek için en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci belirleyecek. 'Türk Ticaret Kanunu'na göre temsilcinin tüzel kişilik olması halinde yetkili kişilerden en az bir kişi Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olması zorunlu olacak. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde de bu şart geçerli olacak. Platformlar, bakanlıktan turizm belgeli konaklama işletmeleri ile bakanlıktan izin belgeli turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticaretini ve elektronik yolla gerçekleştirilen uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek. Platformlar izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.

15 GÜN SÜRE

Platformlar izin belgelerinde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde bakanlığa gönderecek. Bakanlığın talep ettiği bilgi ve belgelerin de 15 gün içerisinde gönderilmesi zorunlu kılınacak ancak talep halinde bakanlık süreyi 15 gün daha uzatabilecek. Konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticareti ve tanıtımında belge numaralarını bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak. Herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde faaliyete konu hizmeti verenden bedel alamayacak.

EKSİK HİZMET VEREN PLATFORMA PARA CEZASI VERİLECEK

Teklifle birlikte platformların alacakları komisyon veya hizmet bedeli, satış bedeli tutarının yüzde 17'sini geçmesi halinde haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılığın, aynı yıl içerisinde ikinci kez tespiti halinde ceza yüzde 50, üçüncü kez tespitinde iste izin belgesi iptal edilecek. Müşteriye verilen hizmetin eksikliği ya da hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Belirlenen idari para cezaları ile mahkemelerin verdiği kararlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde platformlara 30 gün süre tanınacak. Platformlar bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde izin belgesi iptal edilecek. 'Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre yatırılması gereken turizm payının aynı kanuna göre belirlenen usul ve esaslara uygun olarak süresinde yatırılmaması halinde yabancı dijital konaklama platformuna bunun için 15 gün süre verilecek. Süre sonunda bu tutarın yatırılmaması halinde izin belgesi iptal edilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Diğer taraftan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 27 Ekim'de başlayan kamu idareleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının bütçe görüşmeleri, cuma günü tamamlanacak. Bu hafta komisyonda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe teklifleri görüşülecek. Cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yanı sıra '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak. Çarşamba günü Milli Savunma Komisyonu'nda çalışma ve değerlendirme toplantısı yapılacak. Dışişleri Komisyonu'nda, uluslararası anlaşmalar ile Dışişleri Bakanlığı'nın 'ABD ve İsrail'deki Seçim Sonuçlarının İkili İlişkilerimize ve Bölgesel Gelişmelere Etkisi' ile 'APEC Çerçevesinde Gerçekleştirilen Üçlü Zirvenin ve Zirvede Alınan Kararların Bölgesel ve Küresel Gelişmelere Etkisi' konulu sunumu olacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı