Xi Jinping: Çin'in kendi kendine yetme politikası kapalı kapı politikası değil

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kendi kendine yetme politikasının kapalı kapı politikası olmadığını, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarla daha iyi bağlantı kurmayı amaçladığını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins ile bir araya geldi, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in kendi kendine yetme vurgusunun hiçbir şekilde kapalı kapı politikası benimsemek anlamına gelmediğini, bilakis yurtiçi ve yurtdışı piyasalarla daha iyi bağlantı kurma amacı taşıdığını söyledi.

Xi, Salı günü Çin'e resmi ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'le görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi, şu anda Çin'in en önemli görevinin, ulusun Çin'e özgü modernleşme yoluyla tüm cephelerdeki muazzam yeniden canlanmasını ileri taşımak olduğunu vurguladı. Yüksek kaliteli kalkınmayı gerçekleştirmenin en büyük öncelik olduğunu belirten Xi, tüm Çin halkının ortak refahının temel önemde olduğunu, dünya barışı ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmanın Çin için önemli bir hedef olduğunu dile getirdi.

Xi, Çin'in kalabalık bir nüfusa sahip büyük bir ülke olması nedeniyle, ülkenin ve ulusun kalkınmasının salt kendi gücü üzerine bina edilebileceğini vurguladı.

Xi, "Çin modernleşmeyi ancak dışa açılarak gerçekleştirebilir. Kalkınma, Çin Komünist Partisi'nin ülkeyi yönetme ve yeniden canlandırmadaki en büyük önceliğidir. Yüksek düzeyli dışa açılmayı güçlü şekilde teşvik etmeye ve yabancı yatırımcıların hak ve çıkarlarını hukuka uygun şekilde korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Xi, Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin son on yıldaki sağlam ve istikrarlı büyümesinin iki halka somut faydalar sağladığını ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunduğunu söyledi.

Xi, Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin gelişim zeminini sağlamlaştırmak için iki ülkenin birbirini düşman yerine ortak, tehdit yerine fırsat olarak görmeye devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Çin Cumhurbaşkanı, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını ilerletmek ve şirketlerin birbirlerinin ülkelerinde yatırım yapıp faaliyet göstermesi için daha iyi bir iş ortamı sağlamak üzere, güncellenmiş ikili serbest ticaret anlaşmasının ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Çin'e büyük bir iş heyetiyle birlikte geldiğini kaydeden Hipkins ise, daha fazla işbirliği fırsatı aradıklarını ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak istediklerini söyledi.

Hipkins, Yeni Zelanda'nın Çin'le personel etkileşimlerini güçlendirmeye, ekonomi, ticaret, eğitim, bilim ve teknoloji, kültür gibi alanlarda ikili işbirliğini genişletmeye ve ikili serbest ticaret anlaşmasının güncellenmiş versiyonunu ortaklaşa uygulamaya istekli olduğunu dile getirdi.

Yeni Zelanda tarafının, ikili ilişkilerin farklıklara göre tanımlanmaması gerektiğine inandığını ve samimi etkileşim, karşılıklı saygı ve tek tiplikten uzak bir uyum yakalamanın asli önemde olduğunu belirten Hipkins, ada ülkelerinin kalkınmasına yardım konusunda Yeni Zelanda'nın Çin'le iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.