Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Belediyelerin emlak vergilerinde yaptığı fahiş artışlar kamuoyunda büyük tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili partisinin MYK toplantısında dikkat çeken talimatlar verdi.

"KALICI ÇÖZÜME KAVUŞTURUN"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın aktardığına göre, Erdoğan toplantıda, "Vatandaşı mağdur edecek olan her türlü şeyin önüne geçin. Olağanüstü, kabul edilebilirliğin dışındaki uygulamaları engelleyin ve kalıcı çözüme kavuşturun" ifadelerini kullandı.

"MECLİS DÜZEYİNDE DÜZENLEME YAPIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerin yüksek oranlı vergi artışlarının vatandaşın ekonomik yükünü artırdığını belirterek, bu konuda Meclis düzeyinde yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın, "Bundan sonra böyle şeylerin olmaması için gerekli tedbirleri alın" dediği öğrenildi.

"GERİLİM SİYASETİ DEĞİL, DİYALOG" VURGUSU

Erdoğan ayrıca, MYK toplantısında Meclis açılışında muhalefet liderleriyle bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. "Muhalefette gerilim siyaseti işliyor, biz proaktif siyaset yapacağız. Müzakere ve diyalog kanallarını açık tutacağız" diyen Erdoğan, siyasi tansiyonun düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

VATANDAŞI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerinde artışlar içeriyor. Tüm Türkiye'deki konut ve iş yerlerini etkileyecek olan düzenleme ile bazı bölgelerdeki emlak rayiç bedelleri ve emlak vergileri 10-15 kat yükselecek.

Artış yalnızca emlak vergisini değil; taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi yedi kalemi de doğrudan etkileyecek. Bu durum dolaylı olarak kira fiyatlarını, konut satış bedellerini ve inşaat maliyetlerini artıracak.

NEREDE NE KADAR ARTACAK?

Yeni düzenleme ile Şişli'nin prestijli semtlerinde rekor artışlar dikkat çekiyor. Teşvikiye Caddesi'nde metrekare birim değeri 46 bin TL'den 420 bin TL'ye çıkarak yüzde 803 artış gösterdi. Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yüzde 678, Valikonağı Caddesi'nde ise yüzde 403 artış kaydedildi.

5 BİN KAT ARTAN YERLER VAR

İstanbul genelinde en dikkat çekici artışlar Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yaşandı. Cengiz Sokak'ta 4 bin TL olan metrekare birim değeri 60 bin TL'ye çıkarak yüzde 1400 artış gördü. Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde metrekare birim değeri 475 TL'den 9.670 TL'ye yükseldi, bu da yaklaşık %1934 artış anlamına geliyor. Yine Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde ise değer 1.134 TL'den 65.000 TL'ye çıktı ki bu da yüzde 5.637 oranında devasa artış demek… Maltepe'de ise Atatürk Caddesi'nde yüzde 642, Süreyyapaşa Caddesi'nde yüzde 692 oranında artış yaşandı. Beykoz Kanlıca Mihrabat Caddesi'nde 1.812 TL olan metrekare değeri 18 bin TL'ye çıkarak yüzde 893 artış gösterdi. Çubuklu Mahallesi Hidiv Kasrı çevresinde yüzde 934 artış yaşandı