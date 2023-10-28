Van'da Gerçekleştirilen Operasyonda 7 Kişi Tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı

Toplam 49 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişiden 7'si tutuklandı

VAN - Van polisi 28 ekip, 70 personelin katılımı ile 12 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda değişik suçlardan aranan ve gözaltına alınan toplam 49 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik 26 Ekim 2023 tarihinde 28 ekip, 70 personelin katılımı ile 12 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda; Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince

hükümlü veya tutuklunun kaçması, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, 5607 Sayılı Yasanın 3/18 Maddesine Muhalefet, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçlarından haklarında kesinleşmiş; 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Ö.Y., 1 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.B., toplam 8 bin 600 TL para cezası bulunan E.M., M.B., F.D., aranması bulunan E.Ö., C.Ş., S.A. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı basit yaralama, resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında kesinleşmiş; 24 yıl hapis cezası bulunan M.C.Ö., 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi suçlarından hakkında kesinleşmiş; 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.G., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5607 S.K.M suçlarından hakkında kesinleşmiş;1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S, isimli şahısların bulunduğu toplam 49 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 8 bin 600TL para cezası bulunan toplam 12 şahıs yakalanmış 7 şahıs cezaevine teslim edildi" denildi.

EKİP-ŞAK-