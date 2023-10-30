Van'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 21 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlarda silahlar, mermiler ve çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 23- 29 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 34 yıl hapis cezası bulunan 21'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 2 tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bıçak, 2 tüfek kartuşu, 8 fişek, 61 kurusıkı tabanca fişeği, demir cop, 3 cep telefonu, motosiklet, bilezik, yarım altın, çeyrek altın, çift küpe, 2 altın kaplama kol saati, 39 su sayacı ele geçirildi.