Ürdün'de Gazze'ye Destek ve Biden Ziyaretine Tepki Gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye destek ve ABD Başkanı Joe Biden'ın muhtemel Ürdün ziyaretine tepki gösterisi düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikaların Gazze'ye destek için gösteri düzenlenmesi çağrısı üzerine, başkent Amman'daki Kral 1. Abdullah Cami önünde çok sayıda kişi toplandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye destek ve ABD Başkanı Joe Biden'ın muhtemel Ürdün ziyaretine tepki gösterisi düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikaların Gazze'ye destek için gösteri düzenlenmesi çağrısı üzerine, başkent Amman'daki Kral 1. Abdullah Cami önünde çok sayıda kişi toplandı.

Göstericiler, "Ey Ürdün hükümeti, halkın iradesi budur.", "Ölüm ya da zillet!" ve "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Filistin!" şeklinde sloganlar attı.

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile gösteride yaptığı konuşmada, protestoculara Biden'ın Ürdün ziyareti hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine göstericiler, "Ürdün'e hoş gelmedin Biden!" sloganı atarak, ayakkabılarını çıkarıp havaya kaldırarak tepki gösterdi.

Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat da "Biden'ın halkımızın dökülen kanında ve Gazze'de olup bitenlerde payı vardır." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'da bir araya geleceği belirtilmişti.