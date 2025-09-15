ÜNİPERSEN Genel Başkanı, Kamu Çalışanlarının Haklarını Savunmaya Davet Etti

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Sendika olarak 1 Ekim'de açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Çalışma Bakanlığında gerekli düzenlemelerin yapılması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplu sözleşme görüşmelerinde sarı sendikaların etkisiz tavırları nedeniyle kamu çalışanlarının alım gücünü koruyacak bir sonuç çıkmadığını belirten Güzel, "Sendika olarak 1 Ekim'de açılacak TBMM ve Çalışma Bakanlığında gerekli düzenlemelerin yapılması için mücadelemizi sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

Genel Başkan Güzel yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti:

"8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona ereli yaklaşık 20 gün oldu. Ancak ortaya çıkan tablo, memurun sorunlarını çözmekten uzak kalmıştır. Etkisiz ve sarı sendikaların oyunları nedeniyle çalışanların alım gücü korunamamış, temel talepler yine masada bırakılmıştır. Bugün gelinen noktada memurun gerçek anlamda refaha kavuşabilmesi için tek yol, TBMM'de yapılacak düzenlemeler ve Çalışma Bakanlığı'nın atacağı adımlardır. Özellikle 'Ek Protokol' konusunda yaptığımız araştırmalarda Toplu sözleşme Masasında "Yetkili Sendika ile Ek Protokol" yapılabilir maddesi toplu sözleşme görüşmelerinde kapsam dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla memura ilave bir artış yapılacaksa tek çözüm adresi Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır."

"Hayat pahalılığı ve artan enflasyon karşısında memurun ocak ayını beklemesi mümkün değildir"

Yıllardır çözüm bekleyen temel taleplerin yeni yasama döneminde mutlaka gündeme alınması gerektiğini vurgulayan Güzel, "3 Bin 600 ek gösterge tüm çalışanları kapsayacak şekilde tamamlanmalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı için kadro talebi karşılanmalıdır. Emeklilere seyyanen zam hayata geçirilmelidir. Yükseköğretim Tazminatı, kira yardımı, Eşel mobil sistemi, Tayin-Nakil hakkı ötelenmemelidir. Hayat pahalılığı ve artan enflasyon karşısında memurun ocak ayını beklemesi mümkün değildir. Ekim ayında başlayacak Meclis bütçe görüşmeleri, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal taleplerinin ele alınması için tarihi bir fırsattır. Biz ÜNİPERSEN olarak bu süreci yakından takip edecek, haklarımız için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mücadelede güçlü birlik şart

Güzel açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gerçek bir zam, 3 bin 600 ek gösterge, YHS kadro düzenlemesi, emeklilere seyyanen zam ve diğer temel sorunlar çözülmeden memurun refaha ulaşması mümkün değildir. Kamu çalışanlarını, haklarını savunmayan sendikalara gereken cevabı vermeye ve ÜNİPERSEN çatısı altında güçlü bir mücadeleye davet ediyoruz." - ANKARA