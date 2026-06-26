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Ümit Özdağ'dan KAYSO ve KTO'ya ziyaret

Ümit Özdağ'dan KAYSO ve KTO'ya ziyaret
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi program kapsamında Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret ederek ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Bir dizi program için Kayseri'ye gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Programına Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ziyaretiyle başlayan Özdağ, KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ezinç tarafından karşılandı. Ziyarette kent sanayisi ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Özdağ, daha sonra Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret etti. Burada Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili Erol Sarıklı ve yönetim kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Özdağ'ın ziyareti karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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