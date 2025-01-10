Ümit Özdağ'dan Tarımda Yeni Model Çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve üreticilerle bir araya geldi.

Özdağ, Mutlu Doğru'yu makamında ziyaretinde yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik olarak orta gelir yokuşunda patinaj çekmekten kurtulup ileri doğru sıçrama yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Bunun için yeni bir modele ihtiyaç olduğunu anlatan Özdağ, tarımın gelişmesi için eğitimin önemine vurgu yaptı.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Öncelikle 'Büyükşehir Yasası'nı ortadan kaldırmaya ihtiyaç var. Köy yasasını tekrar kurmaya ihtiyaç var. Genç nüfusu köyde tutacak, eğitimi köye götürmeye ihtiyaç var. Köyde kredi vereceğiz, genç ucuz ev yapacak, kerpiç eve dönmeyecek. Köyde veteriner ve ziraat mühendisi istihdamını başlatacağız. Ciddi bir tarımsal üretim sıçramasını hızlı bir şekilde hedeflemeliyiz."

Ümit Özdağ, temasları kapsamında kentte çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi.