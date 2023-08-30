ULUSKON Genel Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutluyorum" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı. Atasoy, 30 Ağustos'u ulusal kurtuluş hareketinin kesin zaferi ilan ettiği son nokta olarak gördüğünü belirterek, "Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutluyorum. 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın perçinlendiği bir kahramanlık abidesi olarak görüyorum. 30 Ağustos 1922'de, Dumlupınar'daki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde milletçe zafere yürüdük. Milletimizin eseri olan bu müstesna zaferi en güzel şekilde yaşamayı ve yaşatmayı kendimize daima bir borç biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun her Zafer Bayramı'nda istiklalimizi muhafaza etmenin onurunu ve sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak mesajına devam eden Atasoy, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı milletçe kutlarken, başta bu büyük zaferin mimarı büyük Atatürk olmak üzere; kurmay heyetini, cephedeki birliklerin komutanlarını, düşmanla süngü süngüye çarpışarak onlara unutamayacakları bir ders veren ve bozguna uğratan, kovalayıp denize döken kahraman askerlerimizi, ordunun ihtiyacı için evindeki çarığını, çorabını, erzakını, hayvanını veren halkımızı sevgi, saygı, minnet ve şükranla anıyorum. 101 yıl önce milletçe gösterdiğimiz bu büyük azim ve kararlılıktan aldığımız güçle, aynı ruh ve inançla ülkemizin ekonomik kalkınmasında ULUSKON olarak var gücümüzle gayret gösteriyoruz, milletimize yaraşır şekilde yolumuza devam ediyoruz. Millet olma bilinciyle istikbalimize ve istiklalimize sahip çıkıyoruz. Kökü mazide bir atiyi büyük şevkle inşa etmek için ticari faaliyetlerimizi yürütmeye ve yatırımlarımızı yapmaya çabalıyoruz. İstiklal harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzda çarpışan tüm askerlerimizi, cephe gerisinde mermi taşıyan fedakar kadınlarımızı, ninelerimizi, istiklalinden hiçbir zaman vazgeçmeyen ve bu uğurda seve seve şahadete yürüyen tüm ecdadımızı bu vesileyle bir kere daha rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.