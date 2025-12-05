Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz AK Parti hükümetleri olarak, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok büyük işler yaptık. 100 yıla sığmayacak işleri gerçekleştirdik." dedi.

Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, geçmişte Erzurum'da 5,5 yıl görev yaptığını ve kentin kendinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Kentte bugün yaptığı ziyaretlere ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Havalimanında belli tamiratlarımız var. Burada haftada 178 uçuş var. Demek ki günde 20'nin üzerinde uçuş var. Bu gerçekten iyi bir rakam. Erzurum, daha fazlasına layık." ifadesini kullandı.

Uçak bilet fiyatlarına değinen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bütçe konuşmalarında da gündem oldu 'Uçak biletleri çok pahalı' dediler. Benim çıkarttığım notta Erzurum da var. Bizim uçak biletleriyle ilgili bakanlık olarak bir yetkimiz yok. Yani şuna uçacaksın, buna uçacaksın, bundan pahalıya uçamazsın diye resmi bir yetkimiz yok ancak biz buna rağmen hava yolu işletmecilerini ve operatörlerini çağırdık, 'Arkadaşlar bakın siz dış hatlardan para kazanıyorsunuz, biliyoruz. İç hatlarda maliyetlerinizi çıkarın.' dedik. Çıkarttık onları ve onun üzerinden gerçekten biz üzerine neredeyse kar koymaksızın dedik ki 'Uçağın yüzde 70'ini, yani 200 kapasiteli uçağın 140 biletini sizin satabileceğiniz rakam 3 bin 300 civarındadır. Yılbaşında bir güncelleme yapacağız, bunun üzerinde satamazsınız.' dedik. 'Kalan yüzde 30'u yaklaşık 60 kişiyi de 5 bin 300 lira civarında bir rakam olacak, bundan yukarı satamazsınız.' dedik. Dolayısıyla bunun üzerinde asla biz bilet sattırmıyorduk, çok net olarak. Eğer business uçmuşsanız ya da aktarma yapmışsanız o hariçtir. Şimdi siz 1 ay sonraya bilet alacaksanız 1000 liraya da bilet bulursunuz, 600 liraya da bulabilirsiniz ama bu akşam ya da yarın sabaha alacaksanız artık o yüzde 70'in üzerindeki bölümden siz bilet alıyorsunuz. O biraz yüksek oluyor. Dolayısıyla acil durum var alacağız, ne yapalım ona katlanacağız ama vaktimiz varsa doğru zamanda alacağız."

Bakan Uraloğlu, "Erzurum'dan İstanbul'un ortalaması 2 bin 650 lira. Bunun için de 5 bin lira da var, 1000 lira da var. Yine İstanbul'dan Sabiha Gökçen'e 2 bin 400 lira. Yine Erzurum'dan Ankara'nın ortalaması 2 bin 300 lira. Bugün Erzurum'dan Ankara'ya ya da İstanbul'a otobüs kaç para? Onun için burada hiç kimsenin sizi yanlış yönlendirmesine prim vermeyin. Halep oradaysa arşın burada. Dolayısıyla biz bunu takip ediyoruz. Yeni terminal binası noktasında, VIP noktasında arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. İnşallah onu da gereken noktada bir program dahilinde yapacağız. 100 bin olan yolcu sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık, 2 milyon kapasitemiz var. Belli bir zaman sonra zaten o da yetmeyecek." dedi.

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyaset yapmak gerçekten bir gönül işidir. Buraya gelen kardeşlerimiz, işlerinden, çoluk çocuklarından, ailelerinden feragat ettiler, geldi bizi dinliyorlar. Bizi dinlemelerini bırakın ama ülkemiz için daha iyisini nasıl yapabiliriz diye gayret ediyorlar. Biz AK Parti hükümetleri olarak, Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok büyük işler yaptık. 100 yıla sığmayacak işleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'mız, belediyecilikten buraya geldi. İstanbul Belediyesinde neler yapabileceğini gösterdi ve milletimiz onu takdir etti, bugüne getirdi. O zaman bir dokunma işidir bu, belediyecilik işidir, hepimizin işidir. O zaman teşkilatımızın da vatandaşa dokunma noktasında gayretlerini hep beraber artırarak devam ettireceğiz."

Bakan Uraloğlu, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanan Uraloğlu, Başkan Sekmen'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu'na, ziyaretlerinde AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat eşlik etti.