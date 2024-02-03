Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cibuti'ye ziyaret gerçekleştirecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun yeni iş birliği çalışmaları kapsamında beraberindeki heyet ile birlikte Cibuti'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye- Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5'inci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere 4-6 Şubat 2024 tarihlerinde Cibuti'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, 5 Şubat Pazartesi günü, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile yapacağı ikili görüşmenin ardından Türkiye-Cibuti KEK 5'inci Dönem Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, Türk heyetine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti heyetine ise Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmoud Ali Youssouf başkanlık edecek. Türkiye ve Cibuti arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ortak fayda ilkeleri temelinde artırma ve geliştirme yolları gözden geçirilecek. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, yasal çerçevenin tamamlanması gibi konuların görüşülmesinin yanında tarım, su, gençlik ve spor, eğitim, sağlık, bilim, enerji ve madencilik, çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi alanlarda mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi üzerinde çalışılacak.

Bakan Uraloğlu, KEK 5'inci Dönem Toplantısı'nın ardından Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh tarafından kabul edilecek. Uraloğlu, Tarım, Su, Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanı Mohammed Ahmed Awaleh ile birlikte Cibuti'nin kalkınması için gerçekleştirilen projelerin en önemlilerinden biri olan Türkiye-Cibuti Dostluk Barajı'nın resmi açılış törenine katılacak. Uraloğlu, 6 Şubat Salı günü de Cibuti Altyapı ve Ekipman Bakanı Hassan Houmed Mohammed ile bir araya gelecek. Cibuti Şehrindeki İstanbul Meydanı'nın açılış törenine de katılacak.