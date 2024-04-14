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Ulaştırma Bakanı: Otobüs işletmecilerine fahiş fiyat ve usulsüzlük cezası

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Denetimlerimizde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatili nedeniyle yolcu taşımacılığına ilişkin denetimler yapıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı öncesi bakanlık olarak aldıkları sıkı tedbirler sayesinde bir çok vatandaşa fahiş fiyattan bilet satılmasının önüne geçtiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Bayram tatillerinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluklar yaşanmaktadır. 5 Nisan 2024 Cuma gününden bugüne kadar 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına biz de bu sürede denetimlerimizi hızlandırdık. Bu süre zarfında yurt genelinde 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir. Denetimlerimizde fahiş fiyatlı bilet satışı ve usulsüzlükler yapan otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Fahiş fiyattan bilet satan işletmeciler tek tek incelendi"

Ramazan Bayram tatilinde otobüs biletlerinin fahiş fiyatlı satışlarının önlenmesine yönelik denetimlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para cezalarının uygulandığını ifade etti. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını kaydederek, "5 Nisan 2024 Cuma gününden bugüne kadar 80 bin 195 adet otobüs seferi gerçekleştirilmiş ve bu seferlerde 2 milyon 759 bin 818 adet yolcu taşınmıştır" ifadelerini kullandı.

"4 bin 810 otobüs denetlendi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri ile birlikte işbirliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikli olarak fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ile korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlenmiştir" açıklamalarında bulundu.

"Diğer usulsüzlükler nedeniyle 1 milyon 269 bin lira para cezası kesildi"

Yapılan denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde ücret tarifesi uygulayan ve fahiş fiyatlı bilet satışı gerçekleştiren otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira İdari Para Cezası uygulandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, korsan taşımacılık yapan ve izinli olmayan noktalarda yolcu alan/indiren veya tespit ettiğimiz diğer usulsüzlükler nedeniyle otobüs işletmecilerine 1 milyon 269 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşımızın bu yoğunluk süresince rahat bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimiz görevini icra etmektedir. Öncelikle fahiş fiyatlarla bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için, yurt genelinde bu yöndeki otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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